Topo

Notícias

Haddad sobre alerta do TCU: Nós estamos buscando o centro da meta fiscal

Brasília

24/09/2025 22h10

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a equipe econômica busca o centro da meta fiscal. O ministro foi questionado sobre o alerta feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que voltou a apontar que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância para o resultado primário anual, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

"A área técnica do TCU entendeu uma coisa que é muito próxima do que a gente Ministério da Fazenda entende que diz a lei e muito próxima do que o Congresso entende que diz a lei, que é o fato de que o Orçamento tem que ser executado", disse o ministro.

Ele afirmou que o governo tentou introduzir uma norma dizendo que poderia buscar um resultado fiscal melhor, mas o próprio Congresso rejeitou essa norma. "Eu penso que precisa haver um esclarecimento em relação à decisão do Congresso", prosseguiu.

"Independentemente do que diz a norma, nós estamos buscando o centro da meta, isso aí não tem dúvidas", completou.

Haddad disse que ele e sua equipe estão "muito próximos" do que a área técnica da Corte de Contas entende como correto. "Eu não sei se o TCU está atento para a decisão que o Congresso tomou quando nós tentamos mudar na direção do que o TCU está reivindicando. Nós tentamos fazer essa mudança e o Congresso rejeitou."

Governo não fez contingenciamento

No início da semana, ao apresentar o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do 4º bimestre, a equipe econômica informou que não foi feito contingenciamento de despesas no Orçamento de 2025, uma vez que o déficit estimado para o ano, de R$ 30,2 bilhões, é menor que o limite inferior da meta (déficit de R$ 31 bilhões).

O entendimento apresentado foi o de que, quando se está no limite da banda, não é possível adotar medidas adicionais de contingenciamento.

Ainda assim, o governo manteve o bloqueio - o total de gastos bloqueados para cumprir o limite de crescimento das despesas do arcabouço fiscal passou de R$ 10,7 bilhões no relatório anterior para R$ 12,1 bilhões nesta edição, representando a totalidade dos recursos congelados.

A fiscalização da Corte de Contas argumenta que há riscos ao mirar o piso da meta fiscal na avaliação bimestral feita para verificar se as receitas e despesas projetadas para o ano estão de acordo para o alcance da meta.

Questionado se está confiante de que essa posição do TCU não vai gerar como consequência a necessidade de ajuste adicional este ano, ele respondeu: "Acredito que nós vamos esclarecer, inclusive, qual a estratégia que nós estamos usando para buscar o melhor resultado possível". Ele finalizou dizendo que trata-se da mesma estratégia usada em 2024, quando o governo cumpriu a meta dentro do limite inferior da banda.

Fazenda e Planejamento

Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento divulgaram uma nota conjunta sobre o alerta feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que voltou a apontar que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância para o resultado primário anual, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A fiscalização da Corte de Contas argumentou que há riscos ao mirar o piso da meta fiscal na avaliação bimestral feita para verificar se as receitas e despesas projetadas para o ano estão de acordo para o alcance da meta.

Para o Tribunal, há contrariedade a um "espírito preventivo". Ou seja, o contingenciamento de recursos precisa ser referenciado no centro da meta, de acordo com a conclusão da Corte de Contas.

As Pastas ressaltaram que ainda não houve notificação oficial e disseram desconhecer o inteiro teor da decisão do TCU, mas disseram que o governo federal "reafirma seu compromisso com a condução da política fiscal pautada no atendimento da meta de resultado primário".

"Os ministérios esclarecem que o contingenciamento é instrumento utilizado, nos termos da LRF e do Regime Fiscal Sustentável, quando houver risco de descumprimento da meta que, segundo a LC 200/2023, é uma meta em banda e não em ponto", sustentaram. "Assim, a meta de primário é descumprida quando o resultado primário não alcançar o limite inferior da banda. Trata-se, portanto, de mecanismo jurídico obrigatório e vinculado, aplicado ao orçamento de todos os Poderes", prosseguiram.

As Pastas chefiadas pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet resgataram uma proposta feita pelo Poder Executivo na PEC 45, de 2024 (do corte de gastos), que permitia ao governo maior flexibilidade à execução orçamentária para reforçar o cumprimento das metas fiscais. "Cabe rememorar que foi rejeitada pelo Congresso Nacional a alteração constitucional proposta pelo Poder Executivo."

Fazenda e MPO ainda disseram que, ao longo dos últimos exercícios, o governo adotou "várias medidas" voltadas à sustentabilidade das contas públicas, como a aprovação e o fortalecimento do arcabouço fiscal, a gestão e recuperação das receitas e a revisão e qualificação dos gastos públicos.

Por fim, segundo os ministérios, o compromisso fiscal do governo é reforçado pelo fato de o resultado primário de 2024 ter sido um déficit de R$ 11 bilhões, "mais próximo do centro da meta que do limite inferior permitido pela LC 200/23, que era um déficit de R$ 28,8 bilhões".

Mais cedo, pouco antes da divulgação da nota, o ministro Fernando Haddad defendeu que seja feito um esclarecimento em relação à decisão do Congresso.

"Eu não sei se o TCU está atento para a decisão que o Congresso tomou quando nós tentamos mudar na direção do que o TCU está reivindicando. Nós tentamos fazer essa mudança e o Congresso rejeitou." Ele adicionou que os integrantes de sua equipe estão "muito próximos" do que a área técnica da Corte de Contas entende como correto.

O titular da Fazenda também disse que, "independentemente do que diz a norma, nós estamos buscando o centro da meta".

Governo não fez contingenciamento

Atualmente, o déficit estimado para 2025 é de R$ 30,2 bilhões. Por ocasião do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do 4º bimestre, apresentado na última segunda-feira, 22, o governo entendeu que, como o déficit projetado é menor que o limite inferior da meta (déficit de R$ 31 bilhões), não era necessário contingenciar despesas.

Por outro lado, governo manteve o bloqueio para cumprir o limite de crescimento das despesas do arcabouço fiscal, que passou de R$ 10,7 bilhões no relatório anterior para R$ 12,1 bilhões nesta edição, representando a totalidade dos recursos congelados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Delegados e suspeito trocam tiros em Pinheiros: 'Polícia inteira está atrás desse rapaz'

IPTU: Nunes envia projeto de novo cálculo de valor do imóvel

Avião que caiu com um dos maiores arquitetos do mundo voava fora do horário permitido

Após ataque com morte, EUA vão reforçar segurança de delegacias do ICE

Bombardeio israelense mata 11 palestinos, diz Defesa Civil de Gaza

Santos contrata atacante argelino Brahimi

Rio oficializa apoio à candidatura brasileira ao Mundial de Clubes

Ronaldo defende Neymar na Copa de 2026 por ser "determinante" para a Seleção

Com direito a recorde mundial, Brasil brilha no Mundial de natação

Morre último sobrevivente de povo indígena no Maranhão

Kimmel estebelece sua maior audiência em uma década nos EUA com retorno de seu programa