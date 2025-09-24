Topo

Haddad: operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros ladrões da nação

Brasília

24/09/2025 17h34

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quarta-feira, 24, que as operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros "ladrões da pátria". Ele participou de reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

"As operações da receita federal, recentes inclusive, estão chegando nos verdadeiros ladrões da nação", disse Haddad.

E completou, citando o projeto que trata os devedores contumazes: "Nós vamos chegar devagarzinho nos verdadeiros ladrões da pátria, mas com too o direito de defesa. Eles vão para a cadeia depois do devido processo legal."

Haddad criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dizendo que este passou 4 anos sem corrigir a tabela o imposto de renda e que essa foi a maior "vagabundagem". "A maior vagabundagem que foi feita nesse país que esse taxa de maneira cruel é não corrigir a tabela do imposto de renda", disse.

O ministro repetiu que vai taxar bancos, bilionários e as bets e rebateu aos deputados bolsonaristas que lhe questionaram perguntando se estes não se envergonham de defender o último governo.

"Nós vamos começar a taxar bet, taxar banco, a taxar bilionário que não paga imposto porque é assim que se busca justiça tributária", declarou ele.

Haddad afirmou que Bolsonaro teve a pior gestão fiscal e da pandemia em comparação com too o mundo. Afirmou que o ex-presidente "matou" 700 mil pessoas de covid e deixou 33 milhões no mapa da fome.

