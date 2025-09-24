Haddad diz que Fazenda vai esclarecer com TCU entendimento sobre meta fiscal

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a pasta vai esclarecer com o Tribunal de Contas da União o entendimento da pasta sobre a meta fiscal depois que o plenário do TCU alertou o governo federal que buscar o piso da tolerância da meta fiscal é irregular.

Em entrevista a jornalistas na saída da Fazenda, Haddad afirmou que o entendimento da pasta está próximo ao do TCU e destacou também que a Fazenda persegue o centro da meta.

"Acredito que nós vamos esclarecer, inclusive qual a estratégia que nós estamos usando para buscar o melhor resultado possível", disse Haddad.

Mais cedo, o TCU decidiu enviar um alerta ao governo Luiz Inácio Lula da Silva de que buscar o piso inferior da meta fiscal ao avaliar a necessidade de contenção de verbas não é compatível com as regras vigentes.

O alvo para 2025 é de déficit primário zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a R$31 bilhões para mais ou para menos.

