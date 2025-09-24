G7 avalia preços mínimos para terras raras para combater domínio da China, dizem fontes

Por Julia Payne e Divya Rajagopal

BRUXELAS/TORONTO (Reuters) - Os membros do Grupo dos Sete (G7) e a União Europeia estão considerando preços mínimos para promover a produção de terras raras, bem como impostos sobre algumas exportações chinesas para incentivar investimentos, disseram à Reuters quatro fontes com conhecimento das discussões.

Terras raras são elementos metálicos difíceis de extrair, essenciais para a fabricação de produtos como celulares, carros e armas de alta tecnologia.

A China, maior produtora mundial de terras raras, surpreendeu os compradores em abril ao introduzir controles de exportação sobre os materiais e ímãs relacionados, em retaliação às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Após paralisações de montadoras da Europa, a China concordou em acelerar a concessão de licenças para empresas europeias em maio e "atualizou" seu mecanismo de exportação para a UE em julho. No entanto, dois meses depois, as empresas europeias afirmam que o aumento dos gargalos nas licenças pode gerar novos prejuízos e paralisações.

PRESSÃO PARA GARANTIR MINERAIS CRÍTICOS

Os países do G7, com exceção do Japão, dependem fortemente ou exclusivamente da China para uma série de materiais, desde ímãs de terras raras até metais para baterias.

Para lidar com o risco à segurança, os líderes do G7 lançaram um Plano de Ação para Minerais Críticos em junho. Equipes técnicas se reuniram em Chicago no início deste mês.

"O cerne da conversa foi se deveríamos elevar o nível de regulamentação do investimento estrangeiro em materiais críticos para evitar que empresas migrem para a China", disse uma das fontes sobre a reunião de Chicago, acrescentando que havia incerteza sobre se Pequim deveria ser confrontada. A Austrália também participou da reunião.

"A outra opção seriam restrições geográficas, mas os países do G7 estavam divididos", acrescentou a fonte. Essas restrições poderiam incluir regras de conteúdo local ou limites à aquisição de produtos de países selecionados, como a China, em licitações públicas.

Duas outras fontes disseram que o grupo discutiu um tipo de imposto ou tarifa de carbono sobre exportações chinesas de terras raras e metais de pequeno volume com base na porcentagem de energia não renovável usada em sua produção.

As fontes disseram que as autoridades estavam considerando preços mínimos apoiados por subsídios governamentais, introduzidos recentemente pelos EUA para incentivar a produção doméstica. A Austrália também está considerando estabelecer um preço mínimo para apoiar projetos de minerais críticos, incluindo terras raras.

Uma das fontes acrescentou que o Canadá via com bons olhos a ideia de preços mínimos, embora não tivesse se comprometido com tal medida. Uma quarta fonte, um funcionário da UE não autorizado a falar publicamente sobre o assunto, disse que o bloco estava explorando várias ideias, como preços mínimos, compras conjuntas e acordos recíprocos dentro do G7, mas que nenhuma decisão havia sido tomada.

Em junho, o comissário da UE para a indústria, Stéphane Séjourné, disse que o bloco deveria criar um estoque conjunto de terras raras e materiais estratégicos, semelhante ao de petróleo e gás.

O Departamento de Recursos Naturais do Canadá não respondeu a uma consulta da Reuters. A Casa Branca não comentou imediatamente.

(Reportagem de Julia Payne e Divya Rajagopal; reportagem adicional de Jarrett Renshaw)