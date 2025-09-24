Franquias aceleram vendas com marketing feito por funcionários-influencers

A produção de conteúdo para as redes sociais por funcionários-influencers têm ganhado força entre as empresas, especialmente em franquias. A ideia é dar voz a quem têm familiaridade com o produto ou serviço e, como consequência, se aproximar do consumidor.

Como funciona

Postagens feitas por funcionários-influencers tiveram boom nos Estados Unidos a partir de 2022. Já aqui no Brasil a EGC (Employee Generated Content ou Conteúdo Gerado por Funcionários, na tradução) ganhou força nos últimos dois anos.

Pandemia e necessidade da transformação dos negócios para o digital deram terreno para essa estratégia de marketing. Por conta das restrições sanitárias da pandemia, lojas ficaram vazias e foi preciso pensar em outras maneiras de vender os produtos, explica a especialista em EGC e fundadora da CoCreators, Dri Elias. Nos Estados Unidos, a produção de conteúdo pelos próprios consumidores - chamada de UGC - já dava bons resultados e as empresas decidiram apostar nos conteúdos feitos pelos funcionários.

Ideia é dar voz para quem mais conhece o produto ou serviço. "Quando o colaborador fala, ele é visto como legítimo e confiável. O público se identifica com quem está do outro lado do balcão", observa Elias. "Hoje o mundo online não quer ver uma merchandete falando do seu negócio, quer ver alguém do negócio, com conexão, familiaridade e proximidade", explica Ycaro Martins, CEO e sócio fundador da Vaapty.

O resultado, quando bem aplicado, é poderoso, diz especialista. "Os clientes percebem autenticidade, sentem que estão diante de alguém que realmente conhece a operação e tem maior percepção de credibilidade. Para uma franquia, em que a conexão local com a comunidade é um fator importante, o impacto pode ser imediato: clientes se reconhecem naquele conteúdo e passam a enxergar a marca de forma mais próxima e humana", diz Janaina Camilo, especialista em Mercados e Negócios Digitais do Sebrae Nacional.

Não há uma "receita pronta" para os conteúdos, porém, as marcas passam recomendações. A ideia é dar espaço para a criatividade e autenticidade. Na franquia Chilli Beans são passadas orientações, por exemplo, para roteiro de produções locais de conteúdo. E a participação de funcionários-influencers é voluntária na marca de óculos. Já na Vaapty, especializada em venda de carros, os funcionários-influencers mostram desde a rotina da loja, pegam depoimentos de clientes e até seguem trends das redes sociais.

Estratégia atende demanda constante de produção de conteúdo nas redes sociais. Como mostrou UOL Economia, é preciso postar no Instagram pelo menos três vezes na semana. "Isso exige muito do empreendedor ou da pessoa que está ali empreendendo, pensando que 90% do marketing é feito de maneira online", observa Martins.

Produção de conteúdo por funcionários-influencers também atende a uma necessidade da nova força de trabalho. Estudos indicam que 70% deles querem ser produtores de conteúdo, conforme a especialista em EGC.

Quando passamos a ter alto volume de empreendedores, começamos a perceber a dificuldade de coletar os materiais para tráfego e produção de mídia. Foi quando a gente começou a perceber: 'Olha, quem na sua loja tem capacidade para gravar? Quem na sua loja tem uma boa dicção e desenvoltura? E foi aí que começaram os testes, que se começou a criar essa onda de micro influencers dentro das lojas. Ycaro Martins, CEO e sócio fundador da Vaapty.

Na franquia Vaapty, funcionários-influencers fazem até trends das redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Estratégia de marketing com funcionários-influencers é mais eficaz e econômica em relação a grandes influencers, diz Elias. Segundo a especialista em EGC, um grande influenciador vai ter em média 1% de engajamento - que é a interação dos usuários com a marca por meio de curtidas, comentários, compartilhamentos e visualizações. "Um grande influenciador ou mega vai ter em média 1% de engajamento. Se ele tem 1 milhão de seguidores, 1% é que vai ver. Enquanto que uma 'pessoa de verdade' chega a ter até 30% de engajamento", diz Elias.

Empresas podem fazer campanhas internas por conta própria ou com auxílio de plataformas. Os funcionários são estimulados a produzir conteúdos e, como prêmio, podem ganhar presentes e até bonificação em dinheiro, que variam de empresa para empresa. Uma dessas plataformas é a CoCreator Collabs.

Na Vaapty os autores das melhores postagens chegam a receber R$ 300. O CEO da marca observa que o valor repassado é um estímulo. "Só de criar uma ação e bonificar, eles (os funcionários) já ficam motivados a ganhar. Não pelo dinheiro, mas pelo desafio. Dentro de uma empresa, uma cultura se cria com incentivo, de trazer boas práticas e de ir fomentando o desenvolvimento dessas pessoas". A Vappty tem 169 franquias espalhadas pelo país e cada uma pode criar perfis próprios nas redes sociais.

Já na Chilli Beans a participação de desafios pode render kits, curso de criação de conteúdo e até prêmio em dinheiro. O valor distribuído não é revelado pela marca, que tem 330 franqueados e 6 mil colaboradores. José Caporrino, diretor de criação da Chilli Beans, explica que a bonificação é variável, mas que o valor é "compatível" com a remuneração dos funcionários e outras premiações internas.

E os resultados?

Chilli Beans viu crescer número de visualizações de postagens. Há cerca de três meses, a marca utiliza a plataforma CoCreators Collab para gerenciar esses desafios com funcionários-influencers, o que trouxe mais organização. Ao todo, 200 colaboradores participaram com o envio de 400 conteúdos. Desses, 100 foram aprovados, o que gerou mais de 200 mil visualizações, segundo Caporrino. A expectativa agora é que isso reflita em vendas.

Já a CVC notou que conteúdos criados por funcionários-influencers têm alcance e engajamento 67% maior do que outros gerados pela marca. A rede ligada ao turismo apresentou o projeto em fevereiro deste ano e, no mês seguinte, lançou a plataforma pela CoCreators Collab. Ao todo, 600 funcionários se inscreveram e, destes, 48 foram selecionados para compor o time CVC Creators, de diferentes partes do país. "O cliente se reconhece nos creators com sotaques regionais, isso traz uma proximidade da marca com consumidor", observou a marca em nota.

Vaapty estima aumento em 70% nas vendas em comparação com outras empresas que não fazem marketing com funcionários-influencers. "A conexão com cliente é muito maior. Uma pessoa que está dentro do negócio tem a propriedade de falar da marca, não está ali gravando roteiro", observa Martins.

Uso deve ser ponderado

Empresas devem avaliar se é a estratégia mais adequada. "O EGC funciona bem quando os funcionários estão de fato engajados e têm liberdade para se expressar de maneira natural, sem parecer um script corporativo. Vale a pena apostar quando o objetivo é humanizar a marca, fortalecer vínculos com o público e dar visibilidade à cultura da empresa", observa Janaina Camilo, especialista em Mercados e Negócios Digitais do Sebrae Nacional.

A produção de conteúdo por funcionários deve ser usada como complemento às estratégias tradicionais, e não como substituto. "Em contextos em que o clima interno não é positivo ou mesmo quando não há preparo para lidar com a exposição, o EGC pode se tornar um tiro no pé. Conteúdos forçados, ou que escancaram falhas não resolvidas, tendem a gerar efeito contrário ao desejado", salienta Camilo.

Funcionário pode ser penalizado caso descumpra ordens, se função estiver prevista no contrato. "Aquilo que foi contratado tem que ser cumprido sob pena de aplicação das sanções disciplinares da própria CLT, advertência, suspensão, justa causa, então se ele é empregado, o padrão pode exigir e ele não pode dizer não para aquilo que ele foi contratado como um empregado comum", diz o advogado Bráulio Almeida, sócio-conselheiro do escritório /ASBZ.

Trabalhador tem direito a recusar a exposição. Se a tarefa não estiver prevista no contrato, ela pode ser considerada uma violação de direitos fundamentais da personalidade, como imagem, voz e vida privada, diz Gabriella Valdambrini, advogada especialista em direito trabalhista empresarial. O empregador não pode exigir de forma irrestrita que o funcionário atue como influenciador em suas redes pessoais. Quando tal exigência não se relaciona com as funções contratadas, pode haver configuração de desvio de função e até responsabilidade indenizatória pelo uso indevido da imagem. O que seria juridicamente mais seguro, explica a advogada, é que a empresa apenas convide ou incentive a participação, oferecendo contrapartidas como bônus, participação em campanhas ou prevendo em acordo específico a autorização de uso de imagem devidamente remunerada.