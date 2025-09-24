Topo

Notícias

FMI alerta cenário de baixo crescimento e alta dívida na economia global

São Paulo

24/09/2025 17h41

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou em comunicado que o mundo ainda enfrenta um cenário marcado por "baixo crescimento e alta dívida". Segundo ela, embora a economia global tenha mostrado resiliência após choques sucessivos, a perspectiva permanece fraca, com a projeção de crescimento de cinco anos em torno de 3%.

De acordo com Georgieva, os membros do Fundo precisam lidar com múltiplos desafios, entre eles "preservar a estabilidade macroeconômica e financeira, garantir a sustentabilidade da dívida, enfrentar os desequilíbrios excessivos entre países e ampliar as perspectivas de crescimento".

A dirigente destacou a necessidade de medidas urgentes e substanciais. "Os países podem aumentar a produtividade e fortalecer o crescimento doméstico; restaurar amortecedores fiscais para abrir espaço a investimentos necessários e em preparação para futuros choques; e reforçar a estabilidade financeira", disse.

Georgieva também defendeu soluções multilaterais, afirmando que os países precisam buscar respostas cooperativas para enfrentar desafios econômicos comuns. Ela ressaltou que o FMI tem condições de apoiar seus membros e lembrou que a instituição mantém um balanço robusto e já superou a meta de reservas de precaução.

Em relatório, o FMI alertou que a dívida pública global ultrapassou US$ 100 trilhões em 2024 e deve se aproximar de 100% do PIB mundial até o fim da década, em meio a pressões de gastos e incertezas econômicas. "Os custos de serviço da dívida estão comprimindo o espaço disponível para investimentos essenciais e para despesas críticas ao desenvolvimento", sobretudo em países de baixa renda, que enfrentam também a retração da ajuda externa.

Segundo o Fundo, 53% dos países em desenvolvimento de baixa renda e 23% das economias emergentes já estão em situação de alto risco de sobre-endividamento ou em crise de dívida.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

'Sociedade do futuro só será sólida se apoiada em informação confiável'

Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP

Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia

Lula, otimista de que após futura reunião com Trump 'tudo ficará resolvido' entre Brasil e EUA

Semana do Urso Gordo está em andamento no Alasca

Pelo menos 4 pessoas morrem em protestos pela criação de um Estado em Ladakh, na Índia, dizem fontes