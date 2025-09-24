Topo

Fluxo cambial total em 2025 até 19 de setembro é negativo em US$ 17,695 bi, mostra BC

Brasília

24/09/2025 16h08

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 17,695 bilhões em 2025 até o dia 19 de setembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 24.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 53,063 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 35,368 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 407,754 bilhões e vendas de US$ 460,817 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 170,357 bilhões e exportações de US$ 205,725 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 24,260 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 50,897 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 130,568 bilhões em outras operações.

Mensal

Conforme dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 545 milhões no acumulado do mês até o dia 19. Em agosto, houve saída líquida de US$ 2,308 bilhões.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 144 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 37,686 bilhões e vendas no total de US$ 37,542 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês foi negativo em US$ 689 milhões, com importações de US$ 14,115 bilhões e exportações de US$ 13,425 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,761 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 3,247 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 8,417 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 659 milhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 15 a 19 de setembro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 313 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 13,287 bilhões e vendas no total de US$ 12,974 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 972 milhões, com importações de US$ 5,042 bilhões e exportações de US$ 4,071 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 623 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 858 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,590 bilhões em outras entradas.

