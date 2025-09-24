Topo

Notícias

Fluminense cede empate ao Lanús e acaba eliminado da Sul-Americana

24/09/2025 00h16

? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 24, 2025

Precisando de mais um gol para garantir a classificação para as semifinais da Sul-Americana no tempo regulamentar, o Tricolor continuou buscando o ataque. Mas, com o passar do tempo, a equipe do técnico Renato Gaúcho cansou e passou a oferecer espaços para o time argentino contra-atacar. E foi desta forma que o Lanús chegou à igualdade aos 21 minutos, quando Aquino tabelou com Marcelino Moreno antes de bater para superar o goleiro Fábio.

Diante de um empate que levava à eliminação, o técnico Renato Gaúcho passou a realizar modificações. Porém, as mudanças desorganizaram totalmente o Fluminense, que pouco conseguiu fazer a partir de então e acabou eliminado da Sul-Americana.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Fluminense cede empate ao Lanús e acaba eliminado da Sul-Americana

Justiça de Trinidad e Tobago rejeita extradição de ex-vice da Fifa aos EUA

Bombardeios israelenses matam 15 pessoas em Gaza, segundo Defesa Civil

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Casa Branca exige investigar incidente em escada rolante que afetou Trump na ONU

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru

Abel vs Gallardo: um jogo de xadrez que vale vaga nas semis da Libertadores

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos

Ativistas de barcos de Gaza escutam explosões após 'vários drones'

Trump, em uma mudança abrupta, afirma que a Ucrânia pode recuperar todo o seu território

Brasil tem mais alunos em cursos a distância que em presenciais