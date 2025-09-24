Topo

Notícias

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

24/09/2025 18h32

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,05%

Pontos: 146.491,75

Máxima de +0,07% : 146.521 pontos

Mínima de -0,2% : 146.130 pontos

Volume: R$ 18,42 bilhões

Variação em 2025: 21,79%

Variação no mês: 3,58%

Dow Jones: -0,37%

Pontos: 46.121,28

Nasdaq: -0,33%

Pontos: 22.497,86

Ibovespa Futuro: +0,7%

Pontos: 148.600

Máxima (pontos): 148.805

Mínima (pontos): 147.165

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,80

Variação: -0,64%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,54

Variação: +2,01%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,78

Variação: -0,39%

Ambev ON

Preço: R$ 12,34

Variação: -0,96%

Petrobras ON

Preço: R$ 35,76

Variação: +2,35%

Vale ON

Preço: R$ 57,86

Variação: +0,33%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 57,86

Variação: +0,33%

Itausa PN

Preço: R$ 11,35

Variação: -0,87%

Cielo ON

#VALOR!

#VALOR!

JBS ON

#VALOR!

#VALOR!

Global 40

Cotação: 724,592 centavos de dólar

Variação: -0,8%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3269

Venda: R$ 5,3274

Variação: +0,91%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,46

Venda: R$ 5,56

Variação: +0,63%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3106

Venda: R$ 5,3112

Variação: +0,09%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3800

Venda: R$ 5,5150

Variação: +0,35%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3140

Variação: +0,47%

- Euro

Compra: US$ 1,1739 (às 18h28)

Venda: US$ 1,174 (às 18h28)

Variação: -0,63%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2530

Venda: R$ 6,2540

Variação: +0,24%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3300

Venda: R$ 6,4740

Variação: -0,35%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.775,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,87%

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

'Sociedade do futuro só será sólida se apoiada em informação confiável'

Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP

Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia

Lula, otimista de que após futura reunião com Trump 'tudo ficará resolvido' entre Brasil e EUA

Semana do Urso Gordo está em andamento no Alasca

Pelo menos 4 pessoas morrem em protestos pela criação de um Estado em Ladakh, na Índia, dizem fontes