Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,05%
Pontos: 146.491,75
Máxima de +0,07% : 146.521 pontos
Mínima de -0,2% : 146.130 pontos
Volume: R$ 18,42 bilhões
Variação em 2025: 21,79%
Variação no mês: 3,58%
Dow Jones: -0,37%
Pontos: 46.121,28
Nasdaq: -0,33%
Pontos: 22.497,86
Ibovespa Futuro: +0,7%
Pontos: 148.600
Máxima (pontos): 148.805
Mínima (pontos): 147.165
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,80
Variação: -0,64%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,54
Variação: +2,01%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,78
Variação: -0,39%
Ambev ON
Preço: R$ 12,34
Variação: -0,96%
Petrobras ON
Preço: R$ 35,76
Variação: +2,35%
Vale ON
Preço: R$ 57,86
Variação: +0,33%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,35
Variação: -0,87%
Cielo ON
#VALOR!
#VALOR!
JBS ON
#VALOR!
#VALOR!
Global 40
Cotação: 724,592 centavos de dólar
Variação: -0,8%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3269
Venda: R$ 5,3274
Variação: +0,91%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,46
Venda: R$ 5,56
Variação: +0,63%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3106
Venda: R$ 5,3112
Variação: +0,09%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3800
Venda: R$ 5,5150
Variação: +0,35%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3140
Variação: +0,47%
- Euro
Compra: US$ 1,1739 (às 18h28)
Venda: US$ 1,174 (às 18h28)
Variação: -0,63%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2530
Venda: R$ 6,2540
Variação: +0,24%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3300
Venda: R$ 6,4740
Variação: -0,35%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.775,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,87%