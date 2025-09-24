Topo

Notícias

Famoso arquiteto chinês morre em acidente aéreo no Mato Grosso do Sul, diz mídia

24/09/2025 08h29

(Reuters) - O famoso arquiteto chinês Kongjian Yu, conhecido mundialmente por ter criado o conceito de "cidades esponja", morreu em um acidente aéreo na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, disseram veículos de imprensa nesta quarta-feira.

Segundo as informações de veículos como O Globo, G1 e Estado de S. Paulo, todas as quatro pessoas a bordo da aeronave morreram. Além de Yu, morreram o piloto e dois cineastas brasileiros que o acompanhavam.

Não foi possível entrar em contato imediatamente as autoridades sul-matogrossenses.

