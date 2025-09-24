Topo

Ato contra PEC e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas, não 100 mil

do UOL

Ricardo Espina

Colaboração para o UOL

24/09/2025 18h47

Não é verdade que o ato contra a PEC da Blindagem e a anistia levou 100 mil pessoas à avenida Paulista, em São Paulo, no domingo. Postagens em redes sociais tentam passar a ideia de que o evento foi maior do que os promovidos recentemente pela direita.

Segundo levantamento da USP, a manifestação de último domingo, convocada por movimentos de esquerda, contou com 42,4 mil participantes.

As peças desinformativas ainda comparam o ato com o protesto feito em 29 de junho por apoiadores de Jair Bolsonaro contra a prisão do ex-presidente, que levou 12,4 mil pessoas à Paulista. As publicações enganosas omitem que outras manifestações organizadas pela direita neste ano tiveram mais de 40 mil participantes no mesmo local.

O que está circulando

UOL Confere - Ato contra PEC da Blindagem e anistia - Arte/UOL Confere sobre reprodução/Facebook - Arte/UOL Confere sobre reprodução/Facebook
Ato contra PEC da Blindagem e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas
Imagem: Arte/UOL Confere sobre reprodução/Facebook

Vídeo mostra a concentração de pessoas em frente ao Masp em dois momentos. O primeiro, no alto, é do último domingo, na manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia, com a legenda "Av. Paulista contra a PEC da bandidagem: 100 mil pessoas". O de baixo registra a manifestação de 7 de Setembro e exibe a mensagem "Av.Paulista contra a prisão de Bolsonaro: 12,4 mil pessoas".

Por que é falso

Ato de domingo na Paulista teve público estimado de 42,4 mil pessoas. De acordo com o Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP, junto com a ONG More in Common, a manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia contou com 42,4 mil participantes, com variação de 37,1 mil a 47,3 mil manifestantes. O pico de público foi registrado às 16h06.

Manifestação contra prisão de Bolsonaro reuniu 12,4 mil pessoas. De fato, o vídeo compartilhado pelas peças enganosas retrata o protesto de bolsonaristas contra a prisão do ex-presidente (aqui e abaixo) e que levou 12,4 mil manifestantes à Paulista em 29 de junho, de acordo com o Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP. Sóstenes Cavalcante, líder do PL no Congresso, atribuiu a baixa presença de público ao jogo entre Flamengo e Bayern de Munique, pelo Mundial de Clubes, e ao fim do mês. O ato teve a presença do próprio Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, que criticou o governo Lula. Porém, as publicações desinformativas ignoram que outros eventos promovidos pela direita tiveram públicos maiores. Em abril, por exemplo, 45 mil pessoas foram à Paulista em ato pró-anistia.

Protesto de bolsonarista de 7 de Setembro levou 42,2 mil pessoas. Segundo o Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP, a manifestação realizada por apoiadores de Bolsonaro teve um público de 42,2 mil pessoas no mesmo local. O ato pedia a anistia ao ex-presidente e aos demais envolvidos na trama golpista e ficou marcado pelas críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) e pela exibição de uma bandeira gigante dos Estados Unidos.

Contagem é feita a partir de fotos aéreas. Conforme explicação do órgão, a medição do público em cada manifestação é feita a partir da análise de imagens aéreas, feita por um software de inteligência artificial. A margem de erro é de 12%, para mais ou para menos (aqui).

Atos contra anistia e PEC da Blindagem ocorreram em vários locais. As manifestações reuniram milhares de pessoas nas 27 capitais do país e em diversas cidades no exterior. Artistas como a cantora Daniela Mercury e o ator Wagner Moura (em Salvador) e os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan e Paulinho da Viola (no Rio de Janeiro) participaram dos protestos.

PEC da Blindagem acabou rejeitada no Senado. Três dias após os protestos, a proposta foi enterrada hoje pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Foram 26 votos contra a proposta e nenhum a favor. Com a votação unânime, o regimento determina que a proposta seja arquivada sem análise do plenário.

Viralização. Até hoje, uma publicação no Facebook tem 9.300 visualizações.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

