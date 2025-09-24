Dani Lima: Fala de Lula sobre Trump foi construída e está dentro do script

O gesto de Lula em direção a Donald Trump na ONU não foi improvisado, mas resultado de uma estratégia diplomática e política, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Daniela, o governo brasileiro articulou cuidadosamente o aceno para responder a pressões de setores empresariais e conter narrativas adversárias ligadas ao bolsonarismo, enquanto excluía temas polêmicos da pauta para viabilizar o diálogo.

Foi construída essa fala do presidente Lula a respeito de Donald Trump. Houve um trabalho muito grande para que o presidente da República fizesse um gesto explícito na direção do presidente dos Estados Unidos. Por quê?

Ontem, o chanceler Mauro Vieira deu uma entrevista dizendo que a conversa deve ser por vídeoconferência, o que foi muito explorado por personagens ligados à família Bolsonaro, como nas redes sociais, como se o governo brasileiro não fizesse questão de conversar e dialogar, mesmo com a mão estendida por Trump na tribuna da ONU, em um gesto que surpreendeu e foi muito maior do que esperavam articuladores dessa conversa.

Como houve esse ruído nas redes e para não deixar que essa mensagem chegasse torta aos EUA, impedindo que esse aceno produza resultados práticos, seja reduzindo a escalada do tarifaço e, em um segundo momento, as sanções impostas às autoridades no Brasil, do Supremo e do próprio governo, foi construído esse esse ambiente para que Lula fizesse também um gesto claro a Trump.

Não há nada acontecendo fora de um script, que está sendo desenhado muito cuidadosamente no bastidor para não deixar desandar esse primeiro abraço, usando a expressão do presidente americano, entre Trump e Lula. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela explica que o objetivo era evitar distorções nas redes e garantir efeitos práticos, como a redução de tarifas e sanções, além de neutralizar a narrativa de descaso atribuída ao governo brasileiro.

Foi por isso que Lula falou. Era esperado que ele falasse. Não se sabia até onde o presidente ia, de novo, devolver. o aceno do americano, mas foi pedido a ele para que fizesse isso em resposta para conter a narrativa de bolsonaristas de que ele teria feito pouco caso do aceno de Donald Trump na ONU. Daniela Lima, colunista do UOL

A colunista Carla Araújo detalha que diplomatas brasileiros ainda discutem os próximos passos e o formato do diálogo, enquanto a resposta política precisava ser imediata para evitar ruídos.

Estava conversando no Itamaraty sobre essa questão de como seria [o encontro entre Trump e Lula] . O chanceler falou ontem que deve ser por vídeo. Só que eu estava falando com a parte técnica do bastidor do Itamaraty e eles me falaram uma coisa muito clara. Com a surpresa dessa questão, eles falaram que não deu nem para pensar, e isso tem que ser trabalhado de uma forma extremamente estratégica.

Os diplomatas falaram que a agenda estava tão tomada pela ONU que isso será assunto para os próximos dias, com o presidente voltando. Então, a diplomacia brasileira não leva ao pé da letra o que o Trump falou sobre 'semana que vem'.

Na parte política, não diplomática, é necessária essa resposta mais rápida para rebater justamente essa versão da narrativa bolsonarista de que o Lula estava com medo. Carla Araújo, colunista do UOL

Por fim, Carla Araújo avalia que o aceno de Trump e o comportamento de aliados de Bolsonaro nos EUA podem favorecer Lula perante a opinião pública e enfraquecer adversários.

O comportamento do Eduardo Bolsonaro nos EUA tem ajudado Lula ao lhe dar um discurso e colocá-lo em posições favoráveis perante a opinião pública. E esse aceno do Trump é um passo que também tende, se bem aproveitado pelo governo brasileiro, a quem sabe virar essa página de influência de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo na Casa Branca. Carla Araújo, colunista do UOL

