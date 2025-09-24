Topo

Notícias

Exportadores dos EUA reportam vendas de cerca de 313 mil t de milho ao Mexico

24/09/2025 11h49

Brasília, 24 - Exportadores privados reportaram vendas de 312.956 toneladas de milho para o México, com entrega em 2025/26, informou nesta quarta-feira, 24, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Relatório da PF diz que Zambelli não concretizou obstrução de Justiça

Presa na Itália, Zambelli depõe na Câmara e diz estar 'exilada'

Após comentários, algumas autoridades veem Trump se afastando da Ucrânia

Exportadores dos EUA reportam vendas de cerca de 313 mil t de milho ao Mexico

A luta de escultoras para se afirmarem na época de Camille Claudel

Após décadas de silêncio, Dinamarca pede desculpas por esterilização forçada de mulheres na Groenlândia

Chinês criador da "cidade-esponja" morre em queda de avião

Câmara de Guarujá é alvo de buscas em investigação sobre fraude para locação de carros

Hipertensão acomete 1,4 bilhão de pessoas e somente 23% conseguem controlar a doença, diz OMS

Zelensky diz que terá prazer em indicar Trump ao Nobel se guerra acabar

STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos