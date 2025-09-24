Exportadores dos EUA reportam vendas de cerca de 313 mil t de milho ao Mexico

Brasília, 24 - Exportadores privados reportaram vendas de 312.956 toneladas de milho para o México, com entrega em 2025/26, informou nesta quarta-feira, 24, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.