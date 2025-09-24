Topo

Ex-ministra, técnico de futebol gaélico e esquerdista disputam Presidência da Irlanda

24/09/2025 14h30

DUBLIN (Reuters) - A eleição presidencial da Irlanda será disputada por uma ex-ministra, um ex-técnico de futebol gaélico e uma parlamentar de esquerda, depois que nomes conhecidos como Conor McGregor, Bob Geldof e Michael Flatley manifestaram interesse.

Após meses de especulação on-line, o lutador de artes marciais mistas, o cantor e a ex-estrela de Riverdance não buscaram formalmente o apoio necessário de membros do Parlamento ou de conselhos locais antes do encerramento das indicações nesta quarta-feira.

A disputa colocará dois candidatos apoiados por cada um dos partidos governistas de centro-direita do país contra um terceiro apoiado pelos partidos de oposição de esquerda na corrida para suceder Michael D. Higgins na votação de 24 de outubro para o papel amplamente cerimonial.

Um dos dois partidos governistas, o Fine Gael, apresentou a ex-ministra de Assuntos Sociais Heather Humphreys, enquanto seu parceiro de centro-direita, o Fianna Fail, indicou Jim Gavin, mais conhecido por dirigir o time de futebol gaélico de Dublin.

A parlamentar independente e ex-vice-presidente da câmara baixa do Parlamento, Catherine Connolly, formou uma coalizão que representa a maior parte da oposição, incluindo o maior membro, o Sinn Fein, que optou nos últimos dias por não apresentar um candidato próprio.

Embora o Sinn Fein considere o papel como simbolicamente importante em sua busca pela unificação da República e da Irlanda do Norte, administrada pelos britânicos, e sua líder Mary Lou McDonald tenha considerado concorrer, o partido espera que Connolly possa mostrar que um bloco de esquerda pode derrotar os partidos de centro-direita que lideraram todos os governos irlandeses.

Uma pesquisa de opinião de 14 de setembro, realizada antes de o Sinn Fein decidir sua estratégia, colocou Humphreys na liderança com 22%, Gavin com 18% e Connolly com 17%.

Higgins, o atual presidente e um ex-ministro das artes do Partido Trabalhista, de centro-esquerda, tem sido relativamente franco durante seus dois mandatos de sete anos, especialmente em seu apoio aos direitos dos palestinos em Gaza.

Connolly, uma das principais vozes pró-palestinas no Parlamento, seria vista como a mais próxima de Higgins nessa questão. Todos os principais partidos políticos apoiam a posição da Irlanda como um dos Estados-membros da UE mais pró-palestinos.

(Reportagem de Padraic Halpin)

