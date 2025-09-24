Topo

Após ataque com morte, EUA vão reforçar segurança de delegacias do ICE

Instalação do ICE onde pessoas foram baleadas nos EUA Imagem: Reprodução/NBC News
24/09/2025 22h19Atualizada em 24/09/2025 22h40

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos determinou hoje que a segurança de todas as delegacias de imigração do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) no país sejam reforçadas após um ataque a tiros que deixou um morto e dois feridos em Dallas.

O que aconteceu

Determinação deverá ser cumprida imediatamente. A solicitação foi feita pela secretária Kristi Noem após o tiroteio, e divulgada nas redes sociais do órgão.

Departamento também disse que o caso servia como "alerta para a extrema esquerda". Eles acusam políticos contrários ao presidente Donald Trump de utilizar uma retórica violenta contra o ICE e as ações do serviço.

Hoje à noite, o departamento afirmou que o crime foi motivado por "ódio ao ICE". Em postagem no X, órgão disse que comparações diárias do serviço com a Gestapo (polícia nazista) e o patrulhamento de escravizados têm consequências reais, como o ataque de hoje. A mensagem "anti-ICE por natureza" foi encontrada nos cartuchos localizados perto do corpo do suspeito de cometer o ataque.

Presidente dos EUA escreveu que os agentes do ICE estão enfrentando um aumento de ameaças sem precedentes. Também nesta noite, sem provas, Trump relacionou o aumento da violência contra o serviço a "esquerdistas radicais perturbados" e disse que isso é resultado da "constante demonização das forças policiais pelos democratas da esquerda radical".

Entenda o caso

Vítimas do tiroteio eram presos sob custódia do ICE. Os detentos foram baleados enquanto estavam em uma van de transporte localizada no porto de desembarque da unidade. O atirador disparou indiscriminadamente contra o prédio do ICE, disse o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Três pessoas foram baleadas e uma delas morreu. Dois feridos estão internados em estado grave. Antes, o departamento havia informado que duas pessoas haviam morrido, mas atualizou o número nesta tarde.

Motivação ainda é desconhecida. A informação foi publicada no X pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Nenhum agente do ICE ficou ferido.

Um dos feridos é mexicano, informou o Ministério das Relações Exteriores do México. A polícia norte-americana afirmou que as identidades do atirador e das vítimas não serão divulgadas neste momento.

Suspeito tirou a própria vida. Segundo fontes policiais, o suspeito —um homem branco— era atirador de elite e estava armado com um rifle em um telhado de um prédio próximo.

FBI investiga o caso como um ato de violência direcionada, informou Joe Rothrock, agente especial responsável pelo escritório de Dallas. Em publicação no X, o diretor da agência, Kash Patel, afirmou que uma análise inicial das evidências aponta para um motivo ideológico por trás do ataque.

No mês passado, a mesma instalação do ICE alvo do ataque de hoje sofreu uma ameaça de bombas. A polícia foi acionada e um homem, de nacionalidade norte-americana, foi preso sob acusação de fazer ameaças terroristas.

