EUA e UE oficializam acordo com ampla lista de exceções tarifárias

São Paulo

24/09/2025 13h31

São Paulo, 24 - Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) oficializaram um acordo comercial que redefine tarifas em setores estratégicos e inclui uma ampla lista de exceções. O texto, anunciado no mês anterior e agora formalizado, será publicado na quinta-feira, 25, no Federal Register, o diário oficial norte-americano.Segundo o documento, Washington aplicará tarifas de nação mais favorecida (MFN) a uma série de produtos europeus, como aeronaves, peças de aeronaves, cortiça e medicamentos genéricos, além de insumos químicos. As alíquotas tarifárias variam conforme o produto - de 0% no caso de alguns medicamentos a 2,5% para determinados veículos, 4% para partes metálicas e até 6,5% em categorias específicas de químicos industriais.O acordo também prevê reduções graduais sobre veículos e autopeças europeias, condicionadas a contrapartidas da União Europeia. Para produtos agrícolas, metais e insumos industriais, há uma série de isenções que retiram sobretaxas impostas por ordens executivas anteriores.

