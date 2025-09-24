Topo

Notícias

EUA e UE oficializam acordo com ampla lista de exceções tarifárias e alíquotas definidas

São Paulo

24/09/2025 13h30

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) oficializaram um acordo comercial que redefine tarifas em setores estratégicos e inclui uma ampla lista de exceções. O texto, anunciado no mês anterior e agora formalizado, será publicado na quinta-feira, 25, no Federal Register, o diário oficial norte-americano.

Segundo o documento, Washington aplicará tarifas de nação mais favorecida (MFN) a uma série de produtos europeus, como aeronaves, peças de aeronaves, cortiça e medicamentos genéricos, além de insumos químicos.

As alíquotas tarifárias variam conforme o produto - de 0% no caso de alguns medicamentos a 2,5% para determinados veículos, 4% para partes metálicas e até 6,5% em categorias específicas de químicos industriais.

O acordo também prevê reduções graduais sobre veículos e autopeças europeias, condicionadas a contrapartidas da União Europeia.

Para produtos agrícolas, metais e insumos industriais, há uma série de isenções que retiram sobretaxas impostas por ordens executivas anteriores.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Dengue assola Sudão conforme infraestrutura é afetada pela guerra

De Roma a Paris, as homenagens à 'grande dama' do cinema Claudia Cardinale

Unânime pela PEC da Blindagem na Câmara, PL muda e vota contra no Senado

Versão genérica de vacina injetável contra HIV deve custar US$ 40 por ano a partir de 2027

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, na linha de frente para suceder a Bolsonaro

Flick sobre Yamal: 'Não ganhar a Bola de Ouro é uma motivação para os próximos anos'

EUA e UE oficializam acordo com ampla lista de exceções tarifárias

Reconhecimento da Palestina 'não é simbólico' e 'permite caminho para a paz', diz Macron em entrevista à RFI

CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade

Resgatados sete dos 23 trabalhadores presos em mina na Colômbia

'Ver o Pantanal era o sonho de Kongjian Yu', diz arquiteta