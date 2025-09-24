Topo

Espanhola Iberdrola investirá US$120 bi até 2031 com foco no negócio de redes de energia

24/09/2025 08h21

Por Pietro Lombardi

MADRID (Reuters) - A companhia de energia Iberdrola está planejando investir mais de 100 bilhões de euros (US$117 bilhões) até 2031, conforme intensifica sua aposta nos negócios regulamentados de redes de energia em países como o Reino Unido e os EUA.

A empresa espanhola, a maior de serviços públicos da Europa, apresentou nesta quarta-feira a atualização de sua estratégia até 2028 e a perspectiva do que esperar até 2031: um grande aumento nos investimentos em redes de energia e uma abordagem mais seletiva para projetos de geração de energia renovável.

O plano está alinhado com a promessa anterior de aumentar os investimentos anuais de cerca de 12 bilhões de euros para cerca de 15 bilhões de euros e se baseia em uma mudança estratégica lançada em 2022.

EUA SÃO MERCADO IMPORTANTE, APESAR DE CETICISMO DE TRUMP COM RENOVÁVEIS

A Iberdrola investirá 58 bilhões de euros até 2028, sendo dois terços dessa cifra em redes de energia, principalmente no Reino Unido e nos EUA, e prevê investimentos adicionais de cerca de 45 bilhões de euros entre 2029 e 2031.

A empresa continua a enxergar os EUA como um mercado importante, apesar da oposição do governo do presidente Donald Trump à energia eólica offshore em particular.

Isso porque a maioria dos novos investimentos da Iberdrola no país estão concentrados em redes de energia -- reguladas em nível estadual -- em Estados democratas como Nova York, Maine, Massachusetts e Connecticut.

"Nos EUA, estamos considerando apenas o comissionamento de projetos em construção", disse o CEO Pedro Azagra a investidores sobre projetos eólicos offshore, acrescentando que a construção estava caminhando bem.

Isso reflete uma cautela mais ampla com relação às energias renováveis.

"Esse plano visa transformar o perfil da Iberdrola em uma empresa mais regulamentada, com redes como vetor de crescimento", disse o chairman Ignacio Sanchez Galan.

No Brasil, a Iberdrola disse que não considera adicionar capacidade no curto prazo.

(Reportagem de Pietro Lombardi em Madrid)

