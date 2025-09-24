Topo

Enviado especial de Trump prevê 'avanço decisivo' no Oriente Médio em poucos dias

24/09/2025 16h32

O enviado especial americano Steve Witkoff disse nesta quarta-feira (24) que esperava um "avanço decisivo" relacionado com Gaza nos próximos dias, depois que Donald Trump apresentou um plano aos países da região.

"Temos esperanças, e poderia dizer até confiança, de que, nos próximos dias, poderemos anunciar algum tipo de avanço decisivo", disse o funcionário americano em uma cúpula à margem da Assembleia Geral da ONU.

Witkoff, um aliado de Trump do setor imobiliário que se tornou seu embaixador itinerante, disse que o presidente americano expôs suas ideias ao se reunir com um grupo de países árabes e islâmicos na terça-feira, em paralelo à Assembleia Geral da ONU.

"Apresentamos o que chamamos de plano de 21 pontos de Trump para a paz no Oriente Médio e Gaza", disse Witkoff.

"Acredito que aborda as preocupações de Israel bem como as preocupações de todos os países vizinhos da região", acrescentou.

Witkoff e Trump expressaram repetidamente sua esperança de acabar com a guerra devastadora que já dura quase dois anos.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, mostrou-se mais pessimista em uma viagem na semana passada a Israel, que iniciou uma nova ofensiva maciça para tomar a Cidade de Gaza.

