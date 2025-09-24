Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

Publicações nas redes sociais usam vídeo do início da manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia, na avenida Paulista, em São Paulo, para afirmar que o ato foi esvaziado.

Os posts usam imagens do começo do protesto do domingo, quando as pessoas ainda estavam chegando ao local. As publicações defendem que o ato da esquerda foi um fracasso de público e não reuniu tanta gente quanto o de 7 de Setembro, realizado por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com levantamento da USP, o pico de público no protesto de domingo foi de 42,4 mil pessoas, semelhante ao do ato da direita no mesmo local.

O que está circulando

Vídeo mostra início de ato na Paulista para dizer que protesto teve pouco público Imagem: Arte/UOL Confere sobre reprodução/Instagram

Vídeo com imagens aéreas mostra uma pequena concentração de pessoas em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), com a legenda "Nem com shows gratuitos esquerda encheu duas quadras da Paulista". Um homem ironiza e diz que a manifestação "flopou geral" mesmo com a presença de artistas e que "nós da direita somos diferenciados e sabemos fazer uma manifestação".

Por que é enganoso

Vídeo mostra concentração para ato na Paulista. Uma busca reversa permitiu localizar o conteúdo original, que foi publicado às 14h17 de domingo pelo perfil @MidiaNINJA no X (antigo Twitter) (aqui e abaixo). O post informa que, naquele horário, a manifestação "estava só começando" e que o público chegava para a concentração.

AGORA: Não para de chegar gente na concentração de São Paulo para o ato contra a PEC da Bandidagem! Tá só começando, vai ser gigante!



Bruno Minn / CC Mídia NINJA pic.twitter.com/Yxl3rzCgri -- Mídia NINJA (@MidiaNINJA) September 21, 2025

Manifestação na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas. Segundo o Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP, junto com a ONG More in Common, o ato contou com a participação de 42,4 mil pessoas, com variação de 37,1 mil a 47,3 mil manifestantes. O momento de pico do ato foi registrado às 16h06, ou seja, quase duas horas após o vídeo compartilhado pelas publicações desinformativas. Imagens áreas divulgadas pelo UOL mostram melhor a extensão do ato (aqui e abaixo).

Públicos de protestos da direita e da esquerda na Paulista foram parecidos. De acordo com o órgão, o ato de 7 de Setembro promovido por apoiadores de Jair Bolsonaro levou 42,2 mil pessoas ao mesmo local. A pauta do evento foi a anistia ao ex-presidente e demais envolvidos na trama golpista e ficou marcado por ataques ao STF e pela exibição de uma bandeira gigante dos Estados Unidos.

Medição é feita a partir de imagens aéreas. O cálculo do público nas manifestações é feito a partir de fotos aéreas analisadas com um software de inteligência artificial, como explica o Monitor do Debate Político. A margem de erro é de 12% para mais ou para menos (aqui).

Protestos contra anistia e PEC da Blindagem ocorreram em diversos locais. Os atos reuniram milhares de pessoas em todas as 27 capitais do país e em cidades no exterior, com críticas a Hugo Motta, presidente da Câmara, e a Bolsonaro. As manifestações contaram com a presença de artistas, como a cantora Daniela Mercury e o ator Wagner Moura (em Salvador) e os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan e Paulinho da Viola (no Rio).

PEC da Blindagem acabou rejeitada no Senado. Três dias após os protestos, a proposta foi enterrada hoje pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Foram 26 votos contra a proposta e nenhum a favor. Com a votação unânime, o regimento determina que a proposta seja arquivada sem análise do plenário.

Viralização. Um post no Instagram tem mais de 11 mil curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

5 dicas para você não cair em fake news