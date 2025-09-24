Coação à Justiça: Eduardo Bolsonaro pode pegar até 4 anos de prisão

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pode ser condenado a até quatro anos de prisão por coação à Justiça, afirma o advogado Jean Menezes no UOL News, do Canal UOL.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que Eduardo tentou pressionar autoridades americanas a sancionar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras figuras brasileiras, buscando favorecer seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O crime é considerado formal e não depende do sucesso da ameaça.

O Eduardo responde por um crime muito grave, é um crime normalmente previsto no Código Penal. É um crime que canalizou as atenções para ele como um agente beneficiador do próprio pai. Então se discute inclusive uma possível e óbvia mancomunação entre ele e o pai. A análise criminal que eu faço é que efetivamente o Eduardo Bolsonaro vem a responder num processo penal como réu e efetivamente com uma condenação, por causa de todas essas agravantes episódicas que nós estamos assistindo. Jean Menezes, advogado

A condenação pode chegar a quatro anos de prisão, mas não em regime fechado.

Em sendo ele primário, ele pode pegar aí quatro anos, que é uma situação que teoricamente não exigiria um regime fechado, mas é sempre uma mancha penal muito séria, muito trágica na vida de qualquer pessoa que efetivamente não tem uma condenação penal. Jean Menezes

O advogado também chama atenção para o peso político e jurídico das ações de Eduardo junto a autoridades estrangeiras, ressaltando que essas atitudes podem influenciar a dosimetria da pena e ampliar as consequências do caso.

É um fato público notório que o Eduardo está agindo como um traiçoeiro, como um traidor da pátria do Brasil, nos Estados Unidos, inclusive junto ao governo estrangeiro, o que é uma situação muito crítica. É claro que se nós tivéssemos um crime específico de traição, você teria, além de obstruções e induzimentos, nós ainda somaríamos uma pena de traição. Mas o juiz, na hora da pena e de considerar efetivamente o crime, ele leva em consideração esses fatos igualmente públicos e notórios, de que o réu está junto a governo estrangeiro, isso é uma coisa grave, fazendo essas junções, essas sessões, essas reuniões, para que o país inteiro seja culpabilizado ou apenado de alguma forma para forçar um benefício ao próprio pai, o que é uma coisa no mínimo indecorosa. Jean Menezes

