'Interesses pessoais e internos': o que explica sanções de Trump ao Brasil

As recentes reações do governo Donald Trump ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que incluem uma nova leva de restrições de vistos aos EUA para autoridades brasileiras, estão, em grande parte, ligadas a interesses pessoais do presidente norte-americano, segundo especialistas em Relações Internacionais ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Professores elencam razões por trás das medidas de Trump contra o Brasil e autoridades nacionais em aparente solidariedade a Bolsonaro. A reportagem ouviu três internacionalistas para analisar o que está por trás das ações do governo republicano que, desde abril, afetam a economia brasileira, instituições e pessoas físicas ligadas ao julgamento do ex-presidente no STF pela trama golpista.

Ações de Trump têm menos a ver com política externa dos EUA e mais com interesses pessoais e domésticos de Trump, avalia professora. Para Karina Stange, professora de Relações Internacionais do Ibmec, Bolsonaro é visto nacional e internacionalmente como "aliado ideológico e espelho da trajetória de Trump", à medida que "ambos se apresentam como outsiders combatendo o establishment e acusam o sistema de persegui-los judicialmente".

Ao defender Bolsonaro, Trump fortalece sua própria narrativa de vítima e cria uma rede transnacional de solidariedade entre lideranças populistas de direita. Também há cálculo eleitoral: parte do eleitorado latino nos EUA, especialmente em estados como Flórida, acompanha de perto a política brasileira e pode responder positivamente a essa defesa pública de Bolsonaro. Karina Stange Calandrin, professora de Relações Internacionais do Ibmec

Internacionalista destaca alinhamento crescente do bolsonarismo a movimentos conservadores influentes na Política Externa nos EUA. "Essa solidariedade e esse apoio de Trump a Bolsonaro vêm também dessa ligação e influência mútua entre esses movimentos, que vêm se fortalecendo desde ao menos 2020", avalia Denilde Holzhacker, Denilde Holzhacker, professora de RI da ESPM. Ela ressalta que essa mesma aliança vem sendo fortalecida e "explorada continuamente" por Eduardo Bolsonaro dentro dos Estados Unidos desde o início do ano.

Professora avalia ainda que visão estratégica e ideológica de atual chefe do Departamento de Estado dos EUA influencia ações de Trump contra o Brasil. Para Holzhacker, desde que assumiu um dos principais órgãos federais norte-americanos, o ex-senador Marco Rubio, cujo histórico político é marcado por posicionamentos contra governos alinhados à esquerda na América Latina, tem travado uma "cruzada anti-esquerda" no continente.

Enfraquecer o governo Lula é, portanto, parte da estratégia dessas autoridades do governo Trump de se posicionarem contra esses governos mais à esquerda na América Latina, como o Brasil, a Colômbia e o México, na tentativa de reafirmar o poder de influência dos EUA no continente e, consequentemente, no mundo". Denilde Holzhacker, professora de RI da ESPM-SP

Sanções são principalmente "sobre Trump e seus amigos", avalia professor. Diante do histórico empresarial e político de Trump, o professor Kai Enno Lehmann, do IRI-USP (Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo), acredita que a principal motivação do presidente norte-americano, ao impor tarifas ao Brasil e restringir vistos e direitos de autoridades brasileiras, é "pessoal".

Olhando para o histórico de Trump, vemos que ele sempre operou muito na base de crenças e relações ideológicas e pessoais, ainda que isso pudesse prejudicar interesses estratégicos dos Estados Unidos. Por isso, acredito que a sua intenção principal é punir e medir forças com o governo brasileiro e autoridades que foram contra um de seus amigos e aliados políticos. Ou seja, é o Trump sendo Trump. Kai Enno Lehmann, professor do IRI-USP

Professor concorda que sanções também tentam atingir estrategicamente o governo brasileiro, desalinhado com visões políticas e econômicas da gestão republicana. "A esperança de Trump é que isso surta efeitos políticos para que esse governo, desalinhado às suas ambições, perca as próximas eleições e os EUA amplie sua influência e poder econômico sobre a ordem mundial", acrescenta Lehmann.

Gestão Trump também tem se posicionado contra governos aliados à China, acrescenta professora. Ainda segundo Denilde Holzhacker, a cada vez mais fortalecida relação comercial e diplomática entre Brasil e China — potência econômica que compete diretamente com os EUA — aumenta a urgência da administração republicana de tentar conter esse alinhamento por meio de punições ao governo brasileiro.

Tentativas de intervenção, porém, têm gerado reações contrárias por parte do governo Lula, conclui Holzhacker. "Como vemos, essas ações contra o Brasil e autoridades, além de não surtirem o efeito esperado pela gestão Trump, acabam prejudicando a imagem do país entre grande parte da população brasileira e estimulando respostas do Brasil e outros países de fortalecerem relações com a China e outros aliados, pois entenderam que não podem mais depender dos Estados Unidos".

Histórico recente Brasil x EUA

Brasil e EUA vivem crise na relação bilateral há meses, o que levou o governo Trump a cassar os vistos de autoridades nacionais. Entre elas, estão ministros do STF e integrantes do governo Lula, como o ministro da saúde, Alexandre Padilha, sem visto desde 2024 e restrito no país por participação no programa Mais Médicos.

Novas sanções foram anunciadas 11 dias após a condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O anúncio ocorreu ainda enquanto o presidente Lula está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU e um dia após milhares de manifestantes saírem às ruas pelo país e no exterior, em atos contra a PEC da Blindagem e a anistia — um projeto da direita brasileira que busca conceder perdão a condenados pela tentativa de golpe em 8 de Janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sanções também buscam impulsionar aprovação da anistia, bem como alterar decisões do STF sobre regulações de big techs. O processo tem apoio e influência direta do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do comentarista Paulo Figueiredo, que há meses fazem campanha junto à administração de Donald Trump (leia mais aqui).

