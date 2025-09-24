Topo

Notícias

É provável que mais ajustes de política monetária sejam necessários, diz dirigente do Fed

São Paulo

24/09/2025 17h37

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, defendeu que é provável que mais ajustes de política monetária sejam necessários à medida que o BC dos EUA trabalha para restaurar a estabilidade de preços e fornecer o suporte necessário ao mercado de trabalho, em discurso na Universidade de Utah, nesta quarta-feira.

Segundo ela, que disse ter "apoiado totalmente" a decisão de corte de juros em 25 pontos-base (pb) na última semana, a política monetária do Fed está modestamente restritiva e "continua a exercer pressão descendente sobre inflação".

"A decisão foi baseada em informações e dados. O crescimento, os gastos do consumidor e o mercado de trabalho desaceleraram, e a inflação subiu menos do que o esperado", acrescentou ela no discurso, ao mencionar que os riscos para a economia americana mudaram, sugerindo que a "hora de agir" pelo Fed.

Daly, no entanto, ressaltou que as projeções para as taxas de juros americanas são apenas projeções, não promessas.

Para ela, tomar boas decisões nas próximas reuniões exigirá que a instituição "se concentre nos objetivos, avalie as compensações e decida".

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

'Sociedade do futuro só será sólida se apoiada em informação confiável'

Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP

Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia

Lula, otimista de que após futura reunião com Trump 'tudo ficará resolvido' entre Brasil e EUA

Semana do Urso Gordo está em andamento no Alasca

Pelo menos 4 pessoas morrem em protestos pela criação de um Estado em Ladakh, na Índia, dizem fontes