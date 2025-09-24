É provável que mais ajustes de política monetária sejam necessários, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, defendeu que é provável que mais ajustes de política monetária sejam necessários à medida que o BC dos EUA trabalha para restaurar a estabilidade de preços e fornecer o suporte necessário ao mercado de trabalho, em discurso na Universidade de Utah, nesta quarta-feira.

Segundo ela, que disse ter "apoiado totalmente" a decisão de corte de juros em 25 pontos-base (pb) na última semana, a política monetária do Fed está modestamente restritiva e "continua a exercer pressão descendente sobre inflação".

"A decisão foi baseada em informações e dados. O crescimento, os gastos do consumidor e o mercado de trabalho desaceleraram, e a inflação subiu menos do que o esperado", acrescentou ela no discurso, ao mencionar que os riscos para a economia americana mudaram, sugerindo que a "hora de agir" pelo Fed.

Daly, no entanto, ressaltou que as projeções para as taxas de juros americanas são apenas projeções, não promessas.

Para ela, tomar boas decisões nas próximas reuniões exigirá que a instituição "se concentre nos objetivos, avalie as compensações e decida".