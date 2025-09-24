Lula distribuiu bala à delegação brasileira; não paçoca a líderes mundiais

É falso que o presidente Lula tenha distribuído paçoca para fechar acordos comerciais na ONU, ao contrário do que afirmam posts nas redes sociais.

Na verdade, ele ofereceu balas a membros da delegação brasileira, e não a chefes de Estado ou delegações estrangeiras.

O que está circulando

No vídeo original, é possível ver que Lula distribuiu balas Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook

Um vídeo de Lula na ONU em que ele aparece distribuindo algo a cinco homens que estão sentados próximos a ele é compartilhado com a seguinte legenda: "Lula usa paçoca para fechar acordos comerciais na ONU".

Por que é falso

Lula distribuiu bala, e não paçoca. O conteúdo original foi publicado pelo perfil do jornalista do Metrópoles Sam Pancher no dia 22 de setembro. Ao UOL Confere, ele confirmou que gravou o vídeo. Neste dia, Lula participou de uma reunião presidida pela França e pela Arábia Saudita sobre a solução de dois Estados para o conflito entre Israel e palestinos. O presidente brasileiro discursou na ocasião. Nas imagens originais é possível ver que o petista ofereceu balas brancas de uma caixinha de metal, como as da marca Altoids (aqui). Pancher confirmou que Lula distribuiu balas desta marca. Confira abaixo no frame e no vídeo completo:

Lula distribuiu bala para membros da delegação brasileira Imagem: Reprodução/Metrópoles

Clima aparentemente tranquilo na delegação brasileira pic.twitter.com/hGXvCVSbUv -- Sam Pancher (@SamPancher) September 22, 2025

Balas foram dadas a membros da delegação brasileira; não a chefes de Estado. É possível ver que ao lado do presidente estão o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Na fileira de trás estão os embaixadores brasileiros Audo Faleiro, Sérgio Danese e Fernando Igreja.

Jornalista desmentiu boato. No X, Pancher escreveu "usaram um vídeo meu pra espalhar Fake News" e disse que o conteúdo foi desmentido pelo Fato ou Fake, do g1 (aqui).

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 927 mil visualizações e 34 mil curtidas.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news