Djokovic presta homenagem póstuma a Nikola Pilic, seu "pai no tênis"

24/09/2025 19h04

O astro sérvio Novak Djokovic prestou uma homenagem nesta quarta-feira (24) ao ídolo do tênis croata Nikola Pilic, que foi seu mentor e seu "pai no tênis".

Pilic, finalista de Roland Garros em 1973 e cinco vezes campeão da Copa Davis como capitão, faleceu na segunda-feira. 

Ele teve uma influência notável em Novak Djokovic, com quem trabalhou desde 1999, quando Djokovic tinha 12 anos, na academia de Pilic em Munique.

"Estou tomado por um sentimento de vazio e tristeza. Espero que você saiba o quão importante você foi na minha carreira e na minha vida. Sua influência no meu desenvolvimento como jogador e como homem permanecerá indelével", escreveu o ex-número 1 do mundo e vencedor de 24 títulos de Grand Slam no Instagram nesta quarta-feira (24).

Djokovic, de 38 anos, disse ser "eternamente grato" a Nikola Pilic e sua esposa Mija "por acolhê-lo como um filho quando ele tinha 12 anos". "Quando quase todos nos viraram as costas e nosso país era devastado por bombardeios, Mija e você nos estenderam a mão".

"Meu pai no tênis, descanse em paz", concluiu Novak Djokovic, que deve disputar o Masters 1000 de Xangai entre os dias 1º e 12 de outubro.

