Denúncia de Nikolas contra deputada se baseou em grupo investigado pela PF

Uma denúncia apresentada em novembro de 2024 pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) contra a colega de Câmara Duda Salabert (PDT-MG) à PF (Polícia Federal), por suposto uso indevido do fundo eleitoral, foi alimentada por integrantes do grupo investigado na Operação Rejeito, deflagrada na semana passada. A informação consta de interceptações telefônicas e relatórios da própria PF, anexados ao inquérito.

Até agora, a operação já prendeu 22 pessoas, incluindo empresários, políticos e agentes públicos. A investigação aponta um esquema bilionário de corrupção no setor de mineração em Minas Gerais, com fraudes em licenciamento, corrupção de servidores e lavagem de dinheiro.

Segundo os documentos, a ofensiva contra Duda Salabert teria sido iniciada após um ofício enviado pela deputada à ANM (Agência Nacional de Mineração), em 17 de julho de 2023. No documento, ela solicitava a fiscalização e a paralisação imediata das atividades minerárias na Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte.

Prints de conversas de Whatsapp anexados ao inquérito mostram que o documento foi repassado pelo diretor de procedimentos minerários da ANM, Guilherme Santana Lopes Gomes, ao ex-deputado estadual pelo MDB João Alberto Paixão Lages. Ambos estão presos preventivamente.

Mensagens obtidas pela PF mostram diálogo de investigados sobre a deputada Duda Salabert (PDT-MG) Imagem: Reprodução

Conforme a PF, Gomes seria o responsável por enviar informações privilegiadas da ANM ao grupo criminoso. Lages, por sua vez, atuaria como articulador político, usando sua rede de contatos para defender os interesses da organização.

A defesa de Lages afirmou à reportagem que só se pronunciaria em juízo. Os advogados de Gomes não foram encontrados até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto caso desejem de manifestar.

A Repórter Brasil entrevistou o advogado Thiago Rodrigues de Faria, assessor jurídico de Nikolas Ferreira. Faria disse à reportagem que foi ele próprio quem elaborou a denúncia protocolada pelo deputado do PL contra Duda Salabert na Polícia Federal, com base em informações enviadas por um dos presos na Operação Rejeito. Faria afirma ainda que Nikolas Ferreira "não tem qualquer relação com o grupo investigado". Leia mais abaixo.

Procurada, Duda Salabert não se pronunciou. O texto será atualizado caso a deputada envie um posicionamento.

Duda Salabert virou alvo de grupo investigado pela PF

Ao se opor à atividade minerária na Serra do Curral, a deputada teria se transformado em alvo do grupo. Interceptações já registravam ataques à deputada feitos desde dezembro de 2022 por Gilberto Henrique Horta de Carvalho, empresário também preso com a deflagração da operação.

Em mensagens reproduzidas no inquérito, Carvalho aparece reclamando que a deputada atrapalharia os negócios da mineração. De forma pejorativa, o empresário refere-se a Duda —mulher trans e ambientalista— como "travestida".

Carvalho é apontado como operador do esquema, e seria o responsável por intermediar negócios entre empresários, autoridades e órgãos de controle. Interceptações mostram que ele atuaria como lobista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tentando barrar projetos de proteção da Serra do Curral.

Procurada, a defesa de Carvalho não respondeu às perguntas enviadas até o momento da publicação. O texto será atualizado se um posicionamento for recebido pela reportagem.

Carvalho também recebeu apoio público de nomes da direita, como o deputado Nikolas Ferreira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), quando foi candidato à presidência do Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais), segundo revelou a Repórter Brasil.

Preso na Operação Rejeito, Gilberto Carvalho teve apoio de Nikolas e Bolsonaro para o Crea-MG Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Denúncia contra Duda Salabert foi protocolada em novembro de 2024

Em 8 de outubro de 2024, as movimentações contra Duda Salabert se intensificaram. Trocas de mensagens mostram que Carvalho enviou ao delegado federal Rodrigo Teixeira, ex-superintendente da PF em Minas, prints de gastos de campanha da deputada, afirmando: "Duda Salabert recebeu R$ 8 milhões para a campanha e gastou R$ 5 milhões somente com a empresa desse ex-assessor. Coincidência, né?"

Teixeira respondeu: "Vai ter que explicar a coincidência…"

Teixeira está preso preventivamente desde a deflagração da operação. A PF o aponta como facilitador da organização dentro da corporação, atuando para beneficiar interesses do grupo em investigações e processos administrativos.

A reportagem ligou para o escritório de advocacia responsável pela defesa do delegado, mas ninguém atendeu. O espaço segue aberto para manifestação.

A denúncia contra Duda foi protocolada por Nikolas um mês depois do diálogo com o delegado, em 14 de novembro de 2024, em Belo Horizonte. O documento acusava Duda de desviar recursos do fundo eleitoral para empresas de um ex-assessor, em valores superiores a R$ 5 milhões.

A denúncia foi noticiada por veículos como Rádio Itatiaia, Metrópoles e O Globo. Na ocasião, Duda negou qualquer irregularidade, afirmou que todas as contratações de campanha foram legais e que suas contas foram devidamente prestadas.

O grupo investigado pela Operação Rejeito continuou acompanhando o caso mesmo após o protocolo da denúncia. Em 22 de novembro, João Alberto Lages telefonou para o delegado Teixeira e, logo depois, enviou o número do protocolo registrado.

As interceptações também revelam que João Alberto Lages acionou um outro delegado da PF, primo dele. Em mensagem, o delegado respondeu compartilhando links de reportagens sobre o caso e comentou: "Bom demais! Pena que o chefe da Delinst é petista".

Assessor de Nikolas confirma que recebeu informação de investigados

O coordenador da assessoria jurídica de Nikolas Ferreira, Thiago Rodrigues de Faria, disse à Repórter Brasil que elaborou a denúncia protocolada por Nikolas contra Duda Salabert na Polícia Federal.

"O João Alberto Lages nos encaminhou essas informações [contra Duda], como outros fazem. Achei estranho o conteúdo e protocolei junto à PF. Isso não tem nada a ver com atender a interesses de grupo", entende Faria.

Para o assessor, o procedimento seguiu o padrão habitual do gabinete. "Recebo denúncias de todo o Brasil. Como chefe jurídico, encaminho tudo que tem indício de irregularidade aos órgãos competentes", explicou.

O advogado responsável pela assessoria jurídica de Nikolas afirma que mantinha uma relação de amizade com Carvalho, dizendo tê-lo conhecido em eventos da direita. Segundo Faria, a aproximação se deu também por sua atuação no campo do direito.

Sobre João Alberto Lages, Faria disse que o conhecia de forma superficial, por já ter advogado para um conhecido dele, há quatro anos, mas afirmou que não mantinha relação próxima com o ex-deputado estadual.

O nome de Faria também aparece no inquérito em documentos sobre a negociação dos direitos minerários da Topázio Imperial Mineração. A transação é investigada pela PF por indícios de fraude.

O advogado confirma a intermediação da venda, mas nega irregularidades em sua atuação. "É uma área disponível no mercado. Gilberto [Carvalho] me apresentou a proposta, e eu a ofereci a alguns grupos. Como advogado, posso intermediar esse tipo de negociação. Tudo com nota fiscal e dentro da legalidade", afirmou Faria.

O advogado reforçou que atua regularmente como advogado, com escritório e registro na OAB. Segundo ele, a atividade não entra em conflito com sua função de assessor jurídico de Nikolas Ferreira. Especialista em direito minerário, Faria recebe salário de R$ 17,2 mil no gabinete de Nikolas. "Se alguém cometeu crime, tem que ser investigado. Estou tranquilo e pronto para colaborar", afirma.