Dengue assola Sudão conforme infraestrutura é afetada pela guerra

Por Eltayeb Siddig

CARTUM (Reuters) - Dezenas de milhares de sudaneses foram vítimas da dengue e de outras doenças, disse o ministro da Saúde do Sudão, enquanto as chuvas sazonais testam ainda mais a infraestrutura e os hospitais devastados pelo conflito.

À medida que milhões de pessoas deslocadas pelos combates voltam para suas casas no Sudão, enquanto outras continuam a fugir, a disseminação excepcionalmente alta de doenças como dengue, cólera e malária este ano destaca os custos ocultos de quase 30 meses de guerra.

O conflito entre o Exército do Sudão e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF) criou a pior crise humanitária do mundo e espalhou a fome, e não mostra sinais de abrandamento -- embora o Exército tenha recapturado a capital Cartum e outras partes do país.

Pacientes exaustos se deitam sob mosquiteiros em enfermarias lotadas no Hospital Omdurman enquanto recebem gotas de paracetamol intravenoso, o principal tratamento para a doença que pode ser fatal em uma segunda exposição.

DEZENAS DE MILHARES DE CASOS

Mais de 2.000 casos de dengue foram registrados em todo o país durante a semana que terminou na terça-feira, a maioria em Cartum, de acordo com o Ministério da Saúde, mas o ministro disse que o número real de pessoas que adoeceram é provavelmente muito maior.

"80% dos casos são menos graves e não chegam ao hospital, portanto esperamos que sejam dezenas de milhares de casos no último período em todo o Sudão", disse Haitham Mohamed Ibrahim à Reuters.

Os mosquitos que transmitem a doença se desenvolvem em água estagnada, inclusive dentro das casas. No Sudão, a estação chuvosa deixou poças de água parada em todo o país, enquanto as pessoas recorreram ao armazenamento de água em casa depois que os combates na capital destruíram as redes elétricas e os sistemas de água corrente.

"O governo não está fazendo nada, a água da chuva está estagnada na rua, o lixo está em toda parte e os mosquitos estão crescendo mais e mais a cada dia", disse Salaheldin Altayib, um comerciante de 65 anos em Omdurman, que disse que ele e dois outros membros da família tiveram dengue.

ALTA PREVALÊNCIA DE MOSQUITOS

O ministro disse que os sistemas de pulverização de inseticidas foram danificados.

"A continuação da guerra por mais de dois anos teve um impacto direto sobre o meio ambiente, a saúde, o acúmulo de lixo e resíduos, a destruição de fontes de água, criou uma nova realidade... da alta prevalência de mosquitos", disse ele.

Embora os esforços para vacinar a população e tratar a água tenham resultado em um surto de cólera relativamente controlado na capital, a região de Darfur registrou o pico da doença, com 12.739 casos nos últimos quatro meses, informou a Organização Mundial da Saúde na terça-feira.

Ao todo, 61% dos casos ocorreram na cidade de Tawila, que abrigou centenas de milhares de pessoas que fugiram dos combates na cidade de al-Fashir e arredores, o atual epicentro da violência.

Também estão sendo feitos esforços para vacinar as pessoas no local, informou a OMS.

Os cortes na ajuda global prejudicaram a capacidade de tratar essas doenças, disse Ibrahim. São necessários cerca de US$39 milhões para tratar as várias epidemias simultâneas, disse ele.

Os dados atuais da ONU mostram que o sistema de saúde do Sudão, dependente de doadores, parece estar financiado em menos de um terço.

(Reportagem adicional de Khalid Abdelaziz e Emma Farge)