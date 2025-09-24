Topo

Democracia é o que está em jogo para a humanidade, alerta Lula nos EUA

24/09/2025 12h39

"Vamos botar a mão na consciência, todos nós que estamos aqui. O que nós fizemos ontem pela democracia? Com quantas pessoas nós falamos em democracia? Com quantas pessoas nós falamos de organização popular? A verdade é que nós não falamos. Se não falamos, não organizamos. E, se não organizamos, a democracia perdeu", afirmou Lula.

"O que me importa hoje é a gente responder, para nós mesmos, onde é que os democratas erraram. Qual o momento em que a esquerda errou? Por que permitimos que a extrema direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmo o que deixamos de fazer para fortalecer a democracia. Onde nós erramos", completou.

Em sua fala, o presidente questionou ainda as motivações por trás de decisões políticas. 

"Muitas vezes, a gente ganha as eleições com discursos de esquerda. E, quando a gente começa a governar, atende muito mais aos interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos", ponderou.

O presidente chamou a atenção dos presentes afirmando que "muitas vezes, a gente governa dando resposta ao que a imprensa publica sobre nós. À cobrança do mercado, à necessidade de contentar o mercado, os adversários. E, muitas vezes, os nossos eleitores, que foram para rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós sectários e radicais. A gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente", 

"Antes da gente procurar a virtude do extremismo de direita, temos que procurar os erros que a democracia cometeu na relação com a sociedade civil", cobrou. 

"Como é que nós estamos exercendo a democracia nos nossos países? Se a gente encontrar essa resposta, a gente volta a vencer a direita. Se a gente não encontrar a resposta, a gente vai continuar sendo sufocado pelo negacionismo, pelo extremismo e pelo discurso fascista que estamos vendo agora", concluiu.

