Delegados e suspeito trocam tiros em Pinheiros: 'Polícia inteira está atrás desse rapaz'

Três delegados foram alvos de uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira, 24, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O trio estava próximo do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro) quando foi abordado pelo criminoso na rua.

Em reação, eles abriram fogo contra o homem. O suspeito, que ainda não foi identificado, teria sido atingido, mas conseguiu fugir usando uma motocicleta. Na fuga, ele acabou deixando cair uma arma, que será periciada.

Ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o delegado Eduardo Vendramel informou que a ação criminosa nas proximidades da Rua Padre Carvalho não está sendo interpretada inicialmente como uma emboscada, mas sim como tentativa de roubo.

"O meliante parou a moto na frente dos delegados e anunciou o assalto, com o famoso perdeu, visando, provavelmente, alianças e celulares. Mas ele não contava que eram três delegados, treinados, policiais de longa data", disse.

Segundo Vendramel, um dos delegados alvos da tentativa de assalto era o diretor do Demacro, Luiz Carlos do Carmo. Ele e os colegas foram alvos de quatro disparos do suspeito, mas nenhum os atingiu, disse Eduardo Vendramel. Os delegados reagiram.

"O certo é que nós temos a polícia inteira atrás desse rapaz. E vamos ver se a gente consegue pegar ele e saber qual o real motivo (do crime)", acrescentou o delegado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que a Polícia Civil realiza diligências para localizar o suspeito.