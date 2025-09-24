Topo

Notícias

Delegados e suspeito trocam tiros em Pinheiros: 'Polícia inteira está atrás desse rapaz'

São Paulo

24/09/2025 22h41

Três delegados foram alvos de uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira, 24, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O trio estava próximo do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro) quando foi abordado pelo criminoso na rua.

Em reação, eles abriram fogo contra o homem. O suspeito, que ainda não foi identificado, teria sido atingido, mas conseguiu fugir usando uma motocicleta. Na fuga, ele acabou deixando cair uma arma, que será periciada.

Ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o delegado Eduardo Vendramel informou que a ação criminosa nas proximidades da Rua Padre Carvalho não está sendo interpretada inicialmente como uma emboscada, mas sim como tentativa de roubo.

"O meliante parou a moto na frente dos delegados e anunciou o assalto, com o famoso perdeu, visando, provavelmente, alianças e celulares. Mas ele não contava que eram três delegados, treinados, policiais de longa data", disse.

Segundo Vendramel, um dos delegados alvos da tentativa de assalto era o diretor do Demacro, Luiz Carlos do Carmo. Ele e os colegas foram alvos de quatro disparos do suspeito, mas nenhum os atingiu, disse Eduardo Vendramel. Os delegados reagiram.

"O certo é que nós temos a polícia inteira atrás desse rapaz. E vamos ver se a gente consegue pegar ele e saber qual o real motivo (do crime)", acrescentou o delegado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que a Polícia Civil realiza diligências para localizar o suspeito.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Palmeiras vence River Plate (3-1) e vai às semifinais da Libertadores  erc/ag/aam

Flamengo visita Estudiantes por vaga nas semifinais da Libertadores

Delegados e suspeito trocam tiros em Pinheiros: 'Polícia inteira está atrás desse rapaz'

IPTU: Nunes envia projeto de novo cálculo de valor do imóvel

Avião que caiu com um dos maiores arquitetos do mundo voava fora do horário permitido

Após ataque com morte, EUA vão reforçar segurança de delegacias do ICE

Baixas apostas, altas expectativas: China revela suas novas metas climáticas

Bombardeio israelense mata 11 palestinos, diz Defesa Civil de Gaza

Santos contrata atacante argelino Brahimi

Rio oficializa apoio à candidatura brasileira ao Mundial de Clubes

Ronaldo defende Neymar na Copa de 2026 por ser "determinante" para a Seleção