Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP

Três delegados atiraram contra um suspeito durante uma tentativa de assalto em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde de hoje.

O que aconteceu

Suspeito foi baleado, mas conseguiu fugir. Os disparos ocorreram próximo a sede do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) na rua Padre Carvalho.

Três delegados seguiam por uma rua, quando foram abordados em uma tentativa de assalto. A informação é da Polícia Civil.

Entre os delegados, estava o diretor do Demacro, delegado Luiz Carlos do Carmo. Ele disparou cerca de três vezes contra o suspeito.

Homem baleado conseguiu fugir de moto no sentido marginal Pinheiros. Equipes da polícia fazem buscas pela região para localizar o suspeito.

O UOL tenta contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública). Havendo manifestação, este texto será atualizado.