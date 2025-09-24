Topo

Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP

Delegados atiram em suspeito durante tentativa de assalto em Pinheiros, diz polícia - Paloma Cotes/UOL
Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 18h08

Três delegados atiraram contra um suspeito durante uma tentativa de assalto em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde de hoje.

O que aconteceu

Suspeito foi baleado, mas conseguiu fugir. Os disparos ocorreram próximo a sede do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) na rua Padre Carvalho.

Três delegados seguiam por uma rua, quando foram abordados em uma tentativa de assalto. A informação é da Polícia Civil.

Entre os delegados, estava o diretor do Demacro, delegado Luiz Carlos do Carmo. Ele disparou cerca de três vezes contra o suspeito.

Homem baleado conseguiu fugir de moto no sentido marginal Pinheiros. Equipes da polícia fazem buscas pela região para localizar o suspeito.

O UOL tenta contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública). Havendo manifestação, este texto será atualizado.

