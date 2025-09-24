Topo

Notícias

Defesa pede revogação de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro

24/09/2025 13h20

Na denúncia, o procurador-geral da República acusou o deputado federal e o jornalista de atuarem para evitar a condenação criminal de Jair Bolsonaro, estimulando sanções do governo dos Estados Unidos contra o Brasil e ameaçando "autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis."

Desde a segunda quinzena de julho, o ex-presidente tem de cumprir medidas cautelares como:

  • o uso de tornozeleira eletrônica;
  • a permanência em recolhimento domiciliar;
  • a proibição de acesso a embaixadas e consulados e de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras;
  • a proibição de utilização de redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.

Em 4 de agosto, Bolsonaro foi posto em prisão domiciliar porque violou medidas cautelares anteriores. A determinação não guarda relação com a denúncia oferecida contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.

Condenado

O ex-presidente e os demais réus do núcleo central da trama golpista já foram condenados pela 1ª Turma do STF, no último dia 11 de setembro. No caso de Bolsonaro, a pena foi definida em 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Com o veredito definido, a prisão do ex-presidente e seus aliados pode ocorrer ainda neste ano, após a avaliação dos recursos das defesas pela corte. 

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Quem são os senadores da CCJ que votaram contra a PEC da Blindagem

Enviado especial de Trump prevê "avanço decisivo" no Oriente Médio em poucos dias

Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis por prolongar conflito

Caso Ultrafarma: MP denuncia mais 7, sendo 2 auditores e empresário

'Lula nunca tratou comigo', diz Macêdo sobre troca por Boulos no governo

Lula cobra países a apresentarem compromissos climáticos e diz que fracasso da COP30 pode ser vitória do negacionismo

TCM dá 48 h para prefeitura de SP explicar contrato do Theatro Municipal

Enviado de Trump espera "avanço" no Oriente Médio nos próximos dias

Macron alerta presidente do Irã sobre prazo para evitar sanções nucleares

Tarcísio diz que entrará na Justiça contra renovação da Enel em São Paulo

Um milhão de sírios retornaram do exterior desde a queda de Assad, diz ONU