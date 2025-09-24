Topo

Cratera de 50 metros se abre em rua de Bangcoc e engole carro e postes

24/09/2025 09h56Atualizada em 24/09/2025 09h56

Uma cratera de quase 50 metros se abriu na manhã de hoje em uma rua movimentada de Bangcoc, capital da Tailândia.

O que aconteceu

Cratera se abriu em frente a um dos principais hospitais da capital e interrompeu serviços públicos. Pessoas que estavam nas proximidades foram obrigadas a deixar a área.

Área foi isolada pelas autoridades. Suriyachai Rawiwan, diretor do Departamento de Prevenção de Desastres de Bangkok, disse à AFP que o desabamento estava provavelmente relacionado às fortes chuvas recentes e a um cano com vazamento.

Não há informações de vítimas. "A água que erodiu trouxe um pouco de solo que caiu em uma estação de metrô em construção, causando o desabamento", acrescentou Suriyachai.

Vídeos mostram que um veículo permanecia na beira da cratera. Postes de energia e um caminhão caíram dentro do buraco.

Autoridades ordenaram a evacuação dos prédios de apartamentos próximos. "O local é uma estação, e o solo foi sugado para dentro do local... ele desabou", disse o governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, à AFP.

Túnel faz parte de um serviço subterrâneo que está sendo construído na cidade. A Autoridade de Transporte Rápido de Massa informou que investigará a causa do desabamento.

*Com AFP

