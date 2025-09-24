Coreia do Sul e EUA veem progresso na transferência de controle militar enquanto tensões em Pyongyang aumentam

SEUL (Reuters) - O Ministério da Defesa da Coreia do Sul e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos compartilham a opinião de que houve um progresso significativo no cumprimento das condições para a transferência do controle operacional em tempo de guerra, disse um funcionário do ministério nesta quarta-feira.

Atualmente, os EUA comandariam as tropas aliadas em caso de guerra na península coreana, mas a Coreia do Sul vem tentando obter o "controle operacional".

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, prometeu na terça-feira encerrar um "ciclo vicioso de tensões militares desnecessárias" com a Coreia do Norte, com o objetivo de alcançar a coexistência pacífica e o crescimento compartilhado.

Após uma reunião de alto nível em Seul, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse em um comunicado que os dois lados avaliaram a cooperação militar geral para desenvolver a aliança em uma aliança recíproca, orientada para o futuro e modernizada.

Eles também concordaram em cooperar em medidas de acompanhamento do que foi discutido durante a primeira cúpula em agosto entre os líderes dos dois países, disse o ministério, sem entrar em detalhes.

A declaração não mencionou a questão do controle operacional, mas uma autoridade sul-coreana confirmou um relatório anterior da agência de notícias Yonhap de que os dois lados compartilharam a visão na reunião.

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, disse anteriormente que concordou com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a cúpula, em expandir a cooperação em setores de defesa de alta tecnologia.

(Reportagem de Jihoon Lee e Ju-min Park)