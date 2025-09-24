Topo

Notícias

Conselho da MBRF aprova programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias

São Paulo

24/09/2025 12h07

A MBRF anunciou, nesta quarta-feira, 24, que seu Conselho de Administração aprovou um novo programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias, o que equivale a 1,74% do capital social da companhia e 3,23% das ações em circulação (free float).

Segundo a empresa, o objetivo do plano é "maximizar a geração de valor para os acionistas, por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital e da aplicação de recursos disponíveis na aquisição das ações em bolsa de valores, a preços de mercado".

Os papéis adquiridos poderão ser mantidos em tesouraria, cancelados, revendidos ou destinados a planos de opção de compra de ações.

Atualmente, a MBRF, empresa resultante da fusão entre Marfrig e BRF, possui 773,7 milhões de ações em circulação e apenas seis em tesouraria. Embora a CVM permita a recompra de até 77,3 milhões de ações (10% do free float), a administração optou por limitar o programa a 25 milhões.

O prazo de vigência do plano vai até 24 de março de 2027, 18 meses após sua aprovação. As operações serão conduzidas na B3 e poderão incluir instrumentos estruturados, como swaps.

A recompra será realizada com recursos provenientes de reservas de lucro e capital, além do resultado realizado do exercício em curso.

De acordo com o Conselho de Administração, a operação não comprometerá o cumprimento das obrigações financeiras nem o pagamento de dividendos obrigatórios, "em virtude da situação de liquidez e geração de caixa da companhia".

As instituições financeiras que atuarão como intermediárias são J.P. Morgan, Safra e Santander.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Ataque a centro de detenção de migrantes nos EUA deixa um morto e dois feridos

Ação mira 'estelionato espiritual' por telemarketing no RJ; pastor é alvo

Alckmin solicita que Congresso cancele urgência de projeto sobre licenciamento ambiental

Cientistas descobrem polvo de olhos gigantes no mar profundo da Austrália

Iberdrola investirá US$ 68 bi em Brasil, Reino Unido e EUA

Presidente do Irã diz à ONU que Teerã nunca tentará construir bomba nuclear

Cade pauta moratória da soja para sessão da próxima terça-feira

Precisamos ver os erros dos democratas que permitiram o avanço da extrema-direita, diz Lula

O que o mundo aprende quando a imprensa está em risco

'Economias saudáveis precisam de jornalismo de qualidade'

Carla Zambelli nega ordem para invadir sistema do CNJ