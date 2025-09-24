Conselho da MBRF aprova programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias

A MBRF anunciou, nesta quarta-feira, 24, que seu Conselho de Administração aprovou um novo programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias, o que equivale a 1,74% do capital social da companhia e 3,23% das ações em circulação (free float).

Segundo a empresa, o objetivo do plano é "maximizar a geração de valor para os acionistas, por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital e da aplicação de recursos disponíveis na aquisição das ações em bolsa de valores, a preços de mercado".

Os papéis adquiridos poderão ser mantidos em tesouraria, cancelados, revendidos ou destinados a planos de opção de compra de ações.

Atualmente, a MBRF, empresa resultante da fusão entre Marfrig e BRF, possui 773,7 milhões de ações em circulação e apenas seis em tesouraria. Embora a CVM permita a recompra de até 77,3 milhões de ações (10% do free float), a administração optou por limitar o programa a 25 milhões.

O prazo de vigência do plano vai até 24 de março de 2027, 18 meses após sua aprovação. As operações serão conduzidas na B3 e poderão incluir instrumentos estruturados, como swaps.

A recompra será realizada com recursos provenientes de reservas de lucro e capital, além do resultado realizado do exercício em curso.

De acordo com o Conselho de Administração, a operação não comprometerá o cumprimento das obrigações financeiras nem o pagamento de dividendos obrigatórios, "em virtude da situação de liquidez e geração de caixa da companhia".

As instituições financeiras que atuarão como intermediárias são J.P. Morgan, Safra e Santander.