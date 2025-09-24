Topo

Confiança empresarial da Alemanha tem queda inesperada em setembro, aponta pesquisa do Ifo

24/09/2025 08h29

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança das empresas da Alemanha caiu inesperadamente em setembro, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, uma vez que as perspectivas econômicas continuaram fracas.

O instituto Ifo disse que seu índice de clima de negócios recuou para 87,7 em setembro, em comparação com 88,9 em agosto em dado revisado. Analistas consultados pela Reuters previam uma leitura de 89,3.

As empresas estavam menos satisfeitas com seus negócios atuais e as expectativas também pioraram.

"As perspectivas de uma recuperação econômica sofreram um retrocesso", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

Há uma sensação crescente de que as reformas prometidas pelo novo governo para reanimar a economia são mais lentas e de menor alcance do que o inicialmente esperado.

A queda no índice de expectativas do Ifo reflete um clima sombrio, já que as reformas econômicas têm sido muito lentas, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

A Alemanha tem se esforçado para recuperar o ímpeto este ano, com a economia contraindo 0,3% no segundo trimestre em comparação com os três primeiros meses do ano, uma vez que a demanda dos Estados Unidos desacelerou após meses de compras em antecipação às novas tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump.

A Capital Economics espera que o crescimento só irá acelerar de forma significativa no próximo ano, quando a política fiscal deverá ser significativamente afrouxada, disse a economista sênior para a Europa Franziska Palmas.

"E, mesmo assim, acreditamos que o crescimento será mais fraco do que a maioria espera", disse Palmas.

(Reportagem adicional de Miranda Murray)

