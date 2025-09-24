Como age a superbactéria que levou atleta a perder movimentos nos EUA?

A atleta Alexis Williams, 23, e seus dois primos contraíram uma superbactéria durante um mergulho na piscina em um hotel no estado de Michigan, nos EUA. O diagnóstico apontou que eles haviam contraído MRSA, infecção por um tipo de bactéria Staphylococcus aureus resistente ao antibiótico meticilina.

Como bactéria age

Staphylococcus aureus é uma bactéria relativamente comum, que está presente no ambiente e em portadores assintomáticos. Cerca de 30% das pessoas saudáveis carregam a bactéria nas narinas e 20% na superfície da pele.

No entanto, quando ela encontra uma porta de entrada, como um corte na pele ou oportunidade de queda no sistema imune, tipo uma ferida cirúrgica ou uma redução da imunidade, pode provocar infecções que variam desde simples furúnculos até quadros graves como pneumonias ou infecções da corrente sanguínea.

Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e coordenador científico da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia)

Alexis sofreu um arranhão na água, começou a sentir muitas dores na região um dia depois e foi levada ao hospital. O diagnóstico apontou que ela havia contraído MRSA, linhagem da bactéria que desenvolveu resistência a diversos antibióticos. O tratamento é mais difícil. "Chegou num ponto em que eu não conseguia mais andar. Tive que ser carregada", relatou a atleta ao "Fantástico", da TV Globo.

Podemos dizer que o MRSA é o mais perigoso dentro da família do Staphylococcus aureus, pois ele tem mutações que o tornam mais resistente e difícil de tratar em determinados contextos, especialmente em hospitais.

Alexandre Naime Barbosa

Uma vez instalada no corpo, o MRSA produz toxinas e enzimas. Essas substâncias destroem os tecidos. Assim, a bactéria provoca uma inflamação intensa, disseminando-se com rapidez. O cenário torna-se grave pelo fato da bactéria poder causar doenças fatais e pela dificuldade de tratá-la.

A bactéria começa às vezes como furúnculo, como uma ferida, ou abcesso, e pode ser mais agressiva ou até fatal, quando atinge partes mais profundas, como músculos e ossos.

Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria

Quando atinge a corrente sanguínea, o MRSA pode provocar septicemia, uma infecção generalizada que compromete o funcionamento de vários órgãos. Em indivíduos com imunidade comprometida, a bactéria pode se multiplicar de forma acelerada, exigindo intervenção médica imediata e direcionada.

Alexandre Naime Barbosa

Ela não necessariamente "corrói a carne". Uma das manifestações das toxinas do MRSA é a necrose. Nesse caso, elas destroem rapidamente as células da pele, alcançando o tecido muscular. Quando isso ocorre, o quadro é chamado de infecção necrosante dos tecidos moles. No entanto, nem sempre um quadro clínico pode evoluir para essa forma. "A maioria se manifesta com abscessos ou celulites localizadas", explica Barbosa. Os casos de necrose extensa são mais raros.

Os sintomas podem ser variados. Eles dependem do local da infecção. Na pele, por exemplo, pode formar lesões avermelhadas, inchadas, dolorosas e com presença de pus, semelhantes a abscessos ou furúnculos. Se evoluir para os órgãos, podem causar outros problemas, como pneumonia. Caso a bactéria atinja a corrente sanguínea, a pessoa pode ter febre persistente, calafrios, queda da pressão arterial, alteração do estado mental e risco de choque séptico. Em todos os casos, febre prolongada é sinal de atenção.

Alexis já passou três cirurgias e conseguiu se recuperar, mas ainda precisa da ajuda da mãe para se locomover. A família acusa o hotel de não ter desinfectado a piscina de maneira adequada, citando que inspeções mostraram a inexistência de cloro na água. À CBS News Detroit, o Residence Inn disse que não se manifestará sobre o assunto publicamente

O tratamento depende do quadro clínico. Segundo os médicos ouvidos por VivaBem, cada caso deve ser analisado.

O tratamento vai depender da sensibilidade. Fazemos testes com antibióticos para ver qual funciona para ela. Às vezes, dependendo da situação, cirurgias também para drenar abcessos, remover focos infecciosos também fazem parte do tratamento.

Renato Kfouri

O tratamento do MRSA requer o uso de antibióticos específicos aos quais a bactéria mantém sensibilidade, como vancomicina, linezolida ou daptomicina, escolhidos de acordo com a gravidade e a localização da infecção. Em infecções de pele e partes moles, pode ser necessária a drenagem cirúrgica de abscessos, enquanto nas infecções relacionadas a dispositivos médicos, muitas vezes é indicada a retirada do material contaminado.

Alexandre Naime Barbosa

A melhor forma de se prevenir das infecções é por meio da higiene. Cuidados como lavar frequentemente as mãos com água e sabão e trocando as toalhas de banho e rosto com regularidade são indicados como forma de prevenção. Os médicos também recomendam desinfectar bem qualquer ferimento, para que ele não se torne a porta de entrada das bactérias, não coçar picadas nem mexer em espinhas ou machucados, e procurar um médico caso apresente qualquer sintoma suspeito.

*Com informações de reportagens publicadas em 23/09/2025 e 16/06/2023