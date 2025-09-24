Topo

Comissão do Senado rejeita PEC da Blindagem após forte reação popular

24/09/2025 13h24

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou nesta quarta-feira, por unanimidade, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que exige a aprovação do Congresso para que o Supremo Tribunal Federal (STF) possa abrir uma ação penal contra parlamentares, a chamada PEC da Blindagem.

O texto fora aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados com apoio tanto de parlamentares da oposição quanto do governo, mas gerou forte reação popular e desencadeou protestos de rua em diversas cidades do país no final de semana.

Após uma tramitação rápida na Câmara, o texto foi recebido com rechaço, de forma geral, pelo Senado. Os 27 senadores da comissão aprovaram o parecer do senador Alessandro Vieira (MDB-ES), que é delegado de polícia de carreira, contrário à PEC.

Durante as discussões, os parlamentares teceram duras críticas à proposta, chamando-a de PEC da Bandidagem e afirmando que causaria ainda mais impunidade no país.

(Reportagem de Ricardo Brito)

