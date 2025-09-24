Topo

Com hat-trick de Álvarez, Atlético de Madrid vence Rayo Vallecano (3-2) de virada

24/09/2025 19h07

Após estar perdendo por 2 a 1 até os 80 minutos de jogo, o Atlético de Madrid reagiu e conquistou uma importante vitória por 3 a 2 contra o Rayo Vallecano, nesta quarta-feira (24), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, graças a um hat-trick do atacante Julián Álvarez. 

O argentino marcou o primeiro gol da noite após um cruzamento preciso de Marcos Llorente para a segunda trave. 

No entanto, nos acréscimos da primeira etapa Pep Chavarría soltou uma bomba de 30 metros sem chances para o goleiro esloveno Jan Oblak (45'+1). 

No segundo tempo, os 'colchoneros' pressionaram em busca da vitória, mas o Rayo fez 2 a 1 com um gol de Álvaro García (77'), complicando muito a situação do time 'rojiblanco'.

Em um final emocionante, Julian Álvarez marcou duas vezes no espaço de oito minutos (80' e 88') dando ao Atlético a segunda vitória no campeonato e fazendo a torcida respirar aliviada no estádio Metropolitano. 

"Precisávamos conquistar os três pontos e ganhar confiança com a vitória. Não estávamos conseguindo o que queríamos em pequenas coisas. Temos que continuar trabalhando e melhorar algumas coisas para seguir nessa sequência de vitórias", disse Álvarez à Movistar+.

Três dias antes de receber seu grande rival, o líder invicto Real Madrid (1º, 18 pontos), num clássico que já valerá muito na disputa pelo título, o Atlético de Madrid (8º, 9 pontos), ainda está nove pontos atrás, mas provisoriamente a quatro do Barcelona (2º, 13 pontos), que viaja para enfrentar o recém-promovido Oviedo (18º, 3 pontos) nesta quinta-feira.

"Vencer sempre melhora muito a recuperação. Temos uma partida muito dura, muito difícil, contra um adversário que vem vencendo todas as partidas e tem jogadores muito bons", disse o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeome, em entrevista coletiva, sobre o dérbi contra o Real Madrid.

Também nesta quarta-feira, a Real Sociedad (16º, 5 pontos), longe de suas ambições europeias, garantiu sua primeira vitória da temporada (1 a 0) contra o Mallorca (19º, 2 pontos), graças ao seu capitão Mikel Oyarzabal. 

Em outro jogo, Getafe (6º, 10 pontos) e Alavés (10º, 8 pontos) empataram em 1 a 1.

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Quarta-feira:

Celta Vigo - Betis 1 - 1

- Terça-feira:

Espanyol - Valencia 2 - 2

Athletic Bilbao - Girona 1 - 1

Sevilla - Villarreal 1 - 2

Levante - Real Madrid 1 - 4

- Quarta-feira:

Getafe - Alavés 1 - 1

Real Sociedad - Mallorca 1 - 0

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano 3 - 2

- Quinta-feira:

(14h30) Osasuna - Elche

(16h30) Real Oviedo - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11

2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13

3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Espanyol 11 6 3 2 1 10 9 1

5. Athletic Bilbao 10 6 3 1 2 7 7 0

6. Getafe 10 6 3 1 2 7 8 -1

7. Elche 9 5 2 3 0 7 4 3

8. Atlético de Madrid 9 6 2 3 1 9 7 2

. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0

11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0

13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0

14. Rayo Vallecano 5 6 1 2 3 7 9 -2

15. Celta Vigo 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3

17. Levante 4 6 1 1 4 10 13 -3

18. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7

19. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6

20. Girona 2 6 0 2 4 3 16 -13

