Topo

Notícias

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

24/09/2025 18h22

Não houve zebra na Copa da Liga Inglesa: Manchester City, Arsenal, Newcastle e Tottenham corresponderam às expectativas em jogos contra adversários da terceira divisão nesta quarta-feira (24) e avançaram para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. 

No norte da Inglaterra, o atual campeão Newcastle aplicou uma goleada sobre o líder da League One (3ª Divisão), Bradford City, por 4 a 1. 

Com dois gols do meio-campista brasileiro Joelinton (17' e 75') e do atacante dinamarquês William Osula (19' e 87'), os 'Magpies' mostraram que estão dispostos a lutar pelo bicampeonato deste torneio. Andy Cook (79') marcou o único gol dos visitantes. 

O Tottenham também venceu com autoridade no norte de Londres, entrando em campo com o pé no acelerador: após marcar aos 14 e 17 minutos, os 'Spurs' deixaram o modesto Doncaster sem reação. Nos acréscimos, o galês Brennan Johnson ampliou o placar para 3 a 0. 

Na visita ao Huddersfield, o atacante Phil Foden marcou primeiro (18') e depois deu assistência para o ponta-direita brasileiro Savinho (74') na vitória do Manchester City por 2 a 0. 

O Arsenal conseguiu o mesmo resultado fora de casa contra o Port Vale. O meia-atacante Eberechi Eze abriu o placar aos oito minutos e Leandro Trossard, que havia começado o jogo no banco, ampliou na reta final (86') evitando qualquer ameaça de surpresa.

Ao final daquela partida, ocorreu o sorteio para as oitavas de final, rodada em que se destacaram os duelos Newcastle x Tottenham, Arsenal x Brighton e Liverpool x Crystal Palace.

-- 3ª rodada da Copa da Liga inglesa:

- Terça-feira, 16 de setembro:

Sheffield W. (2ª divisão) - (+) Grimsby Town (4ª) 0 - 1

(+) Brentford - Aston Villa 1 - 1 (4 a 2 nos pênaltis)

(+) Crystal Palace - Millwall (2ª) 1 - 1 (4 a 2 nos pênaltis)

- Quarta-feira, 17 de setembro:

(+) Swansea (2ª) - Nottingham Forest 3 - 2

- Terça-feira, 23 de setembro:

Lincoln City (3ª) - (+) Chelsea 1 - 2

(+) Wolverhampton - Everton 2 - 0

Burnley - (+) Cardiff City (3ª) 1 - 2

(+) Wrexham (2ª) - Reading (3ª) 2 - 0

Wigan (3ª) - (+) Wycombe Wanderers (3ª) 0 - 2

Barnsley (3ª) - (+) Brighton 0 - 6

(+) Fulham - Cambridge United (4ª) 1 - 0

(+) Liverpool - Southampton (2ª) 2 - 1

- Quarta-feira, 24 de setembro:

(+) Tottenham - Doncaster Rovers (3ª) 3-0

Huddersfield (3ª) - Manchester City (+) 0-2

(+) Newcastle - Bradford City (3ª) 4-1

(3ª) Port Vale - Arsenal (+) 0-2

(+): classificados para a próxima fase

--- Confrontos das oitavas de final:

Arsenal - Brighton

Grimsby (4ª divisão) - Brentford

Swansea (2ª) - Manchester City

Newcastle - Tottenham

Wrexham (2ª) - Cardiff (3ª)

Liverpool - Crystal Palace

Wolverhampton - Chelsea

Wycombe (3ª) - Fulham

bur-bds/dam/iga/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Antony e Igor Jesus brilham no empate entre Betis e Forest (2-2) na Liga Europa

Isabel Allende compara centros para imigrantes nos EUA com 'campos de concentração'

Itália pede que flotilha de Gaza entregue ajuda após ataque de drones

Ato contra PEC e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas, não 100 mil

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

'Sociedade do futuro só será sólida se apoiada em informação confiável'

Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP