Cientista chileno é condenado por estuprar colega francesa na Antártida

Um cientista chileno foi condenado hoje por estuprar uma colega francesa durante uma expedição na Antártida, em 2019. A informação foi divulgada pela agência de notícias AFP.

O que aconteceu

A sentença será anunciada em 3 de outubro pelo tribunal de Punta Arenas, no Chile. A pena para crimes de agressão sexual no país pode chegar 15 anos de prisão.

O estupro aconteceu enquanto os pesquisadores realizavam uma missão científica na Antártida. De acordo com o Ministério Público do Chile, o caso foi considerado complexo visto a dificuldade em reunir provas em uma região remota.

O procurador chileno, Cristian Crisosto, exaltou a coragem da vítima em denunciar o abuso. E disse que a atitude será recompensada com a punição do cientista.

O Chile é um dos sete países que reivindica territórios na região. O país realiza expedições fixas na Antártida.