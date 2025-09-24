Topo

Notícias

Chuva no interior de SP paralisa fábricas da Toyota e adia lançamento de carro

24/09/2025 11h01

(Reuters) - Fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos no interior de São Paulo no início desta semana interromperam a produção em duas fábricas da Toyota e fizeram a montadora japonesa adiar por prazo indeterminado o lançamento de um veículo da marca que estava previsto para meados do mês que vem.

As chuvas que castigaram o oeste do Estado de São Paulo paralisaram as fábricas de Porto Feliz e Sorocaba, sem previsão de retomada. Porto Feliz produz motores que equipam carros que saem da linha de produção da montadora japonesa em Sorocaba.

Segundo a montadora, houve "danos severos à estrutura da fábrica" em Porto Feliz e esses danos "afetaram a fábrica em grande extensão". A Toyota tinha marcado o lançamento do utilitário Yaris Cross para 16 de outubro.

Informações e imagens publicadas pela imprensa especializada mostraram parte da instalação na cidade sem cobertura e segmentos do telhado desabados sobre equipamentos, com bastante água pelo chão.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região afirmou em comunicado que cerca de 30 trabalhadores foram feridos no incidente, todos sem gravidade, e que o "vendaval destelhou parte do galpão da unidade". Procurada nesta quarta-feira, a entidade não comentou o assunto.

A Toyota trabalha em sistema de produção "just in time", em que a montagem de carros é sincronizada com a produção de componentes. A companhia afirmou que as produções das duas fábricas foram interrompidas desde terça-feira, "sem previsão de retomada das operações".

"Um relatório de danos está sendo preparado para entender a extensão dos impactos... Nesse momento, não temos como prever nenhuma data", afirmou a empresa quando questionada sobre uma expectativa de retorno.

Além da produção do Yaris Cross, a Toyota monta em Sorocaba o sedã Corolla e o utilitário Corolla Cross.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)

