Câmara de Guarujá é alvo de buscas em investigação sobre fraude para locação de carros

A Câmara Municipal de Guarujá, cidade da Baixada Santista, foi alvo de buscas nesta quarta-feira, 24, em uma investigação sobre suspeitas de fraude e superfaturamento em uma licitação para locação de carros aos vereadores. A reportagem pediu manifestação da Câmara.

A Operação Via Fracta cumpre oito mandados de busca e apreensão. Além da sede do Legislativo municipal, há buscas em São Paulo, em São Bernardo do Campo e em outros endereços no Guarujá.

A investigação que desencadeou a operação teve início em 2024, a partir de uma representação ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público de São Paulo.

Segundo a representação ao MP, houve direcionamento da licitação. Empresas de um mesmo grupo econômico teriam sido usadas para simular a concorrência com o conhecimento do vereador Edmar Lima dos Santos (PP), então presidente da Câmara Municipal.

Edmar já havia sido alvo de outra investigação, a Operação Hereditas, por suspeita de receber propinas do PCC. O Estadão pediu manifestação do parlamentar.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) fez uma auditoria no contrato e os órgãos técnicos apontaram irregularidades. Há dois processos abertos no TCE sobre

Além do Gaeco e do TCE, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) da Polícia Civil também participa da operação.