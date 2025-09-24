Topo

Notícias

Câmara de Guarujá é alvo de buscas em investigação sobre fraude para locação de carros

São Paulo

24/09/2025 11h31

A Câmara Municipal de Guarujá, cidade da Baixada Santista, foi alvo de buscas nesta quarta-feira, 24, em uma investigação sobre suspeitas de fraude e superfaturamento em uma licitação para locação de carros aos vereadores. A reportagem pediu manifestação da Câmara.

A Operação Via Fracta cumpre oito mandados de busca e apreensão. Além da sede do Legislativo municipal, há buscas em São Paulo, em São Bernardo do Campo e em outros endereços no Guarujá.

A investigação que desencadeou a operação teve início em 2024, a partir de uma representação ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público de São Paulo.

Segundo a representação ao MP, houve direcionamento da licitação. Empresas de um mesmo grupo econômico teriam sido usadas para simular a concorrência com o conhecimento do vereador Edmar Lima dos Santos (PP), então presidente da Câmara Municipal.

Edmar já havia sido alvo de outra investigação, a Operação Hereditas, por suspeita de receber propinas do PCC. O Estadão pediu manifestação do parlamentar.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) fez uma auditoria no contrato e os órgãos técnicos apontaram irregularidades. Há dois processos abertos no TCE sobre

Além do Gaeco e do TCE, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) da Polícia Civil também participa da operação.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

A luta de escultoras para se afirmarem na época de Camille Claudel

Câmara de Guarujá é alvo de buscas em investigação sobre fraude para locação de carros

Hipertensão acomete 1,4 bilhão de pessoas e somente 23% conseguem controlar a doença, diz OMS

Zelensky diz que terá prazer em indicar Trump ao Nobel se guerra acabar

STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos

Nuvem tóxica contamina casas que resistiram aos incêndios de Los Angeles

Presidente do Irã nega na ONU que seu país busque desenvolver armas nucleares

EUA restringe compras de funcionários do Irã que participam da cúpula da ONU

Zelenskiy diz na ONU que mundo vive corrida armamentista mais destrutiva de todos os tempos

Michelle admite que pode disputar as eleições de 2026

Arquiteto morto inovou com cidades-esponjas, estudadas pelo Brasil; entenda