Topo

Notícias

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a votação da MP do programa Agora Tem Especialistas - Bruno Spada/Câmara dos Deputados
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a votação da MP do programa Agora Tem Especialistas Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
do UOL

Amanda Freitas

Colaboração para o UOL, em Brasília

24/09/2025 18h19Atualizada em 24/09/2025 18h32

A Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas, que usa a estrutura de hospitais privados para reduzir a fila de atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O que aconteceu

O texto-base foi aprovado por 403 votos a favor e 6 contra. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União em 30 de maio. Isso quer dizer que ela tem até sexta-feira para ser aprovada nas duas Casas e não perder a validade. Agora a proposta vai ao Senado e é possível que seja analisada ainda hoje.

O ministro da Saúde participou da sessão na Câmara. Alexandre Padilha chegou a se sentar ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e circulou negociando sobre alterações no texto durante toda a sessão.

O programa usa a estrutura de hospitais privados para acelerar o atendimento no SUS. Os hospitais participantes recebem um crédito, que será limitado a R$ 2 bilhões ao ano, que pode ser usado para compensação de tributos federais. É a principal bandeira do governo Lula na área de saúde e foi reformulado já duas vezes.

O foco é em atendimento de alta complexidade. A meta do governo é ampliar o acesso da população a exames e consultas especializadas em oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia, áreas consideradas mais críticas.

O programa funcionará até 31 de dezembro de 2030. A renúncia fiscal estimada será de R$ 2 bilhões ao ano a partir de 2026. Embora os procedimentos possam ser realizados já a partir deste ano, as deduções do imposto a pagar ou em débito começam em 2026.

Há uma lista de exigências para os hospitais privados participarem. Eles devem ter regularidade fiscal, registro de atendimentos no Ministério da Saúde e renúncia a disputas judiciais e administrativas sobre créditos tributários.

O programa também cria o Grupo Hospitalar Conceição. O hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. passa a se chamar Grupo Hospitalar Conceição S.A. e prestará serviços de saúde no SUS, inclusive de ensino e pesquisa.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Ato contra PEC e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas, não 100 mil

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

'Sociedade do futuro só será sólida se apoiada em informação confiável'

Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP

Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia

Lula, otimista de que após futura reunião com Trump 'tudo ficará resolvido' entre Brasil e EUA

Semana do Urso Gordo está em andamento no Alasca