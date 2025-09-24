Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

A Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas, que usa a estrutura de hospitais privados para reduzir a fila de atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O que aconteceu

O texto-base foi aprovado por 403 votos a favor e 6 contra. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União em 30 de maio. Isso quer dizer que ela tem até sexta-feira para ser aprovada nas duas Casas e não perder a validade. Agora a proposta vai ao Senado e é possível que seja analisada ainda hoje.

O ministro da Saúde participou da sessão na Câmara. Alexandre Padilha chegou a se sentar ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e circulou negociando sobre alterações no texto durante toda a sessão.

O programa usa a estrutura de hospitais privados para acelerar o atendimento no SUS. Os hospitais participantes recebem um crédito, que será limitado a R$ 2 bilhões ao ano, que pode ser usado para compensação de tributos federais. É a principal bandeira do governo Lula na área de saúde e foi reformulado já duas vezes.

O foco é em atendimento de alta complexidade. A meta do governo é ampliar o acesso da população a exames e consultas especializadas em oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia, áreas consideradas mais críticas.

O programa funcionará até 31 de dezembro de 2030. A renúncia fiscal estimada será de R$ 2 bilhões ao ano a partir de 2026. Embora os procedimentos possam ser realizados já a partir deste ano, as deduções do imposto a pagar ou em débito começam em 2026.

Há uma lista de exigências para os hospitais privados participarem. Eles devem ter regularidade fiscal, registro de atendimentos no Ministério da Saúde e renúncia a disputas judiciais e administrativas sobre créditos tributários.

O programa também cria o Grupo Hospitalar Conceição. O hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. passa a se chamar Grupo Hospitalar Conceição S.A. e prestará serviços de saúde no SUS, inclusive de ensino e pesquisa.