Café com leite faz bem à saúde? Saiba a quantidade certa e os cuidados

O café é um dos símbolos da mesa do brasileiro, seja tomado puro, seja misturado ao leite para suavizar o sabor. Mas será que a diferença vai além do paladar?

O café puro é praticamente isento de calorias quando não recebe açúcar, mas é rico em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, como os ácidos clorogênicos, que ajudam a combater radicais livres. Também fornece minerais como magnésio, potássio e fósforo.

Já ao adicionar leite, a bebida ganha novos nutrientes, como proteínas, gorduras, carboidratos e cálcio —este último fundamental para a saúde dos ossos. A quantidade varia de acordo com o tipo de leite escolhido (integral, semidesnatado ou desnatado), mas, de forma geral, o café com leite pode ajudar a prolongar a sensação de saciedade e fornece vitaminas importantes, como a B12 e a A.

Proporção ideal e o impacto do cálcio

Um ponto de atenção é a interação entre a cafeína e o cálcio. Substâncias presentes no café, como os taninos, podem reduzir a absorção desse mineral, especialmente em quem ultrapassa 300 mg de cafeína por dia —o equivalente a cerca de meio litro de café puro. No entanto, em uma xícara de café com leite, esse efeito é pequeno e não chega a comprometer o cálcio ingerido ao longo do dia.

Para aproveitar melhor o mineral, especialistas recomendam que a proporção da mistura penda mais para o leite do que para o café. Em outras palavras, quanto mais clara a bebida, melhor o aproveitamento do cálcio. Um exemplo é a combinação meio a meio (200 ml), que oferece em média:

73 kcal;

7,3 g de carboidratos;

3,6 g de proteínas;

3,3 g de gorduras;

110 mg de cálcio, além de magnésio, fósforo, potássio e vitaminas.

Vale também reduzir o açúcar adicionado, já que ele pode prejudicar a utilização do cálcio no organismo.

Quem deve ter cuidado e alternativas saudáveis

De maneira geral, tanto o café puro quanto o café com leite podem fazer parte de uma dieta equilibrada, desde que consumidos com moderação e dentro do limite diário de até 400 mg de cafeína para adultos saudáveis. Exageros podem causar insônia, irritabilidade, palpitações e desconfortos gastrointestinais.

Alguns grupos, no entanto, precisam de cautela. Pessoas com intolerância à lactose devem evitar o café com leite ou optar por versões sem lactose. Já quem tem sensibilidade à cafeína deve controlar a quantidade, preferindo preparações mais suaves, como o "pingado", em que o café aparece em menor proporção.

Se a preocupação for garantir cálcio suficiente, outros alimentos podem complementar a dieta: queijos, iogurtes, sardinha, além de vegetais verde-escuros e leguminosas —desde que preparados corretamente para reduzir substâncias que atrapalham a absorção do mineral.

No fim das contas, não existe certo ou errado: escolher café puro ou com leite depende do gosto pessoal e das necessidades nutricionais. O segredo está no equilíbrio — e, de preferência, sem açúcar.

*Com informações de reportagens publicadas em 13/05/2024 e 29/10/2019