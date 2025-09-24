Topo

Bolsonaro pede ao STF fim de prisão domiciliar em ação que envolve Eduardo

Defesa de Bolsonaro alega que ele não foi denunciado no processo de coação nos EUA
Defesa de Bolsonaro alega que ele não foi denunciado no processo de coação nos EUA Imagem: Evaristo Sá - 4.ago.2022/AFP
e Fabíola Perez
do UOL

Do UOL, em Brasília e São Paulo

24/09/2025 08h32

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) protocolou na noite de ontem um pedido ao STF (Supremo Tribunal Federal) para revogar as medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

O que aconteceu

O pedido dos advogados inclui o fim da prisão domiciliar. O motivo, segundo os advogados do ex-presidente, é que a PGR (Procuradoria-Geral da República) não incluiu Bolsonaro na denúncia apresentada ao STF na segunda-feira (22). "Não há razões para manutenção das cautelares tendo em vista que não foi denunciado", afirmou advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha.

Pedido diz respeito à denúncia da PGR contra o deputado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em razão da atuação deles nos EUA. "Com o oferecimento de denúncia, na qual o Presidente Bolsonaro não foi acusado, esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares, já que não há ação penal", escreveu o advogado.

Foram incluídas no pedido outras restrições impostas pela Corte em função da investigação. Fazem parte do pedido a revisão do uso de tornozeleira eletrônica, proibição de falar com autoridades ou embaixadores estrangeiros e de se aproximar de embaixadas e consulados. "Sem ação penal oferecida, as cautelares tornar-se-ão um fim em si mesmas, não havendo mais como serem mantidas de forma legal, de sorte que a defesa aguarda sua célere revogação", disse o advogado.

Cautelares fazem pare de inquérito que investiga Eduardo

Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica desde 18 de julho. O ex-presidente também está restrito de circulação e de acesso às redes sociais. As medidas cautelares foram impostas no âmbito de um inquérito que investiga o filho Eduardo. Bolsonaro foi submetido às medidas suspeito de coação no curso do processo, obstrução e ataque à soberania nacional com o filho junto ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Na ocasião, ex-presidente se referiu às medidas como "suprema humilhação" e falou que não iria fugir. A declaração ocorreu após a PGR ter solicitado a instalação de tornozeleira eletrônica para "assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu". Segundo o órgão, há "indicativos da concreta possibilidade de fuga do réu e a manutenção de ações para obstruir o curso da ação penal".

Ausência de denúncia formal contra Bolsonaro, contudo, abre brechas jurídicas para a soltura do ex-presidente. Na avaliação do jurista Wálter Maierovitch, o inquérito mira formalmente apenas outro réus até o momento. "De repente, nesse inquérito e nesse contexto, o Bolsonaro não é denunciado. E agora? Se perdeu o objeto dessas cautelares, porque vai cautelar o quê? A cautela é para que ele não fugisse, para que ele usasse tornozeleira. Agora ele não foi denunciado. Vale dizer, não há mais sustentação para isso. Daí a brecha."

Jurista afirma que Bolsonaro pode ser denunciado futuramente. Isso porque a PGR não arquivou o inquérito, mantendo a investigação aberta. "Esse inquérito pode estar ainda buscando elementos", afirma o jurista.

Processo de coação favoreceria Bolsonaro, destaca Maierovitch. "O crime fala em favorecimento. Favorecimento a quê? Ao Bolsonaro. Então, eles estão atuando numa coação, num constrangimento, mediante grave ameaça, num constrangimento pra favorecer alguém. A quem interessa essa coação? Nessa coação tem uma participação direta do Jair Bolsonaro? A resposta é sim."

Condenação e prisão em trama golpista

Inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo é diferente da ação penal da trama golpista. Nessa última, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Nela, os ministros da Corte seguiram proposta apresentada pelo relator da ação, Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux decidiu se abster, já que votou pela absolvição do ex-presidente.

Nessa ação, Moraes votou para que 24 anos e nove meses sejam de reclusão (pena para crimes que preveem regime fechado). Os outros dois anos e seis meses de detenção (pena para crimes de regime semiaberto ou aberto). Como a pena total é superior a 8 anos, o ex-presidente terá de começar a cumpri-la em regime fechado. A defesa de Bolsonaro diz que vai recorrer. Também chamou a pena de "excessiva".

