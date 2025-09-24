Bolsonaro pede ao STF fim de prisão domiciliar em ação que envolve Eduardo

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) protocolou na noite de ontem um pedido ao STF (Supremo Tribunal Federal) para revogar as medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

O que aconteceu

O pedido dos advogados inclui o fim da prisão domiciliar. O motivo, segundo os advogados do ex-presidente, é que a PGR (Procuradoria-Geral da República) não incluiu Bolsonaro na denúncia apresentada ao STF na segunda-feira (22). "Não há razões para manutenção das cautelares tendo em vista que não foi denunciado", afirmou advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha.

Pedido diz respeito à denúncia da PGR contra o deputado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em razão da atuação deles nos EUA. "Com o oferecimento de denúncia, na qual o Presidente Bolsonaro não foi acusado, esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares, já que não há ação penal", escreveu o advogado.

Foram incluídas no pedido outras restrições impostas pela Corte em função da investigação. Fazem parte do pedido a revisão do uso de tornozeleira eletrônica, proibição de falar com autoridades ou embaixadores estrangeiros e de se aproximar de embaixadas e consulados. "Sem ação penal oferecida, as cautelares tornar-se-ão um fim em si mesmas, não havendo mais como serem mantidas de forma legal, de sorte que a defesa aguarda sua célere revogação", disse o advogado.

Cautelares fazem pare de inquérito que investiga Eduardo

Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica desde 18 de julho. O ex-presidente também está restrito de circulação e de acesso às redes sociais. As medidas cautelares foram impostas no âmbito de um inquérito que investiga o filho Eduardo. Bolsonaro foi submetido às medidas suspeito de coação no curso do processo, obstrução e ataque à soberania nacional com o filho junto ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Na ocasião, ex-presidente se referiu às medidas como "suprema humilhação" e falou que não iria fugir. A declaração ocorreu após a PGR ter solicitado a instalação de tornozeleira eletrônica para "assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu". Segundo o órgão, há "indicativos da concreta possibilidade de fuga do réu e a manutenção de ações para obstruir o curso da ação penal".

Ausência de denúncia formal contra Bolsonaro, contudo, abre brechas jurídicas para a soltura do ex-presidente. Na avaliação do jurista Wálter Maierovitch, o inquérito mira formalmente apenas outro réus até o momento. "De repente, nesse inquérito e nesse contexto, o Bolsonaro não é denunciado. E agora? Se perdeu o objeto dessas cautelares, porque vai cautelar o quê? A cautela é para que ele não fugisse, para que ele usasse tornozeleira. Agora ele não foi denunciado. Vale dizer, não há mais sustentação para isso. Daí a brecha."

Jurista afirma que Bolsonaro pode ser denunciado futuramente. Isso porque a PGR não arquivou o inquérito, mantendo a investigação aberta. "Esse inquérito pode estar ainda buscando elementos", afirma o jurista.

Processo de coação favoreceria Bolsonaro, destaca Maierovitch. "O crime fala em favorecimento. Favorecimento a quê? Ao Bolsonaro. Então, eles estão atuando numa coação, num constrangimento, mediante grave ameaça, num constrangimento pra favorecer alguém. A quem interessa essa coação? Nessa coação tem uma participação direta do Jair Bolsonaro? A resposta é sim."

Condenação e prisão em trama golpista

Inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo é diferente da ação penal da trama golpista. Nessa última, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Nela, os ministros da Corte seguiram proposta apresentada pelo relator da ação, Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux decidiu se abster, já que votou pela absolvição do ex-presidente.

Nessa ação, Moraes votou para que 24 anos e nove meses sejam de reclusão (pena para crimes que preveem regime fechado). Os outros dois anos e seis meses de detenção (pena para crimes de regime semiaberto ou aberto). Como a pena total é superior a 8 anos, o ex-presidente terá de começar a cumpri-la em regime fechado. A defesa de Bolsonaro diz que vai recorrer. Também chamou a pena de "excessiva".