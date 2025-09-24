PGR denunciou Bolsonaro em 1 de 4 casos, apesar de falas sobre perseguição

A PGR (Procuradoria-Geral da República) só denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma das quatro investigações já concluídas pela PF (Polícia Federal) contra ele no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Os números não comprovam que Bolsonaro sofre perseguição judicial. Bolsonaristas usam esse argumento e criticam o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dos processo contra o ex-presidente no Supremo. A afirmação também consta de alegações de seus advogados e foi usada até pelo governo de Donald Trump para justificar as sanções contra o Brasil, que rendeu outro processo contra a família Bolsonaro, mais focado na atuação do filho Eduardo nos EUA.

Gonet só denunciou Bolsonaro uma vez. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, já arquivou um inquérito, sobre o cartão de vacinação, não viu motivos para denunciar Bolsonaro na investigação sobre coação à Justiça e ainda não se manifestou sobre o inquérito das joias. Todas as investigações já foram concluídas pela Polícia Federal, que viu indícios de que o ex-presidente teria cometido crimes em cada um dos casos.

O ex-presidente foi denunciado somente na investigação sobre tentativa de golpe. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do STF. Ainda cabem recursos, então a pena não começou a ser cumprida. Os advogados de Bolsonaro foram procurados para comentar, mas não responderam. O espaço segue aberto.

A avaliação de Gonet é independente da apuração da PF. A PGR é a responsável por apresentar denúncias contra as pessoas investigadas no STF e pode discordar da PF, ou seja, não denunciar todos os que forem indiciados. Segundo apurou o UOL, internamente na PGR, a avaliação é as energias deveriam estar focadas nos casos mais robustos e com mais chances de condenação.

Como estão os processos contra Bolsonaro

Cartão de vacinação - arquivado

- arquivado Joias - ainda falta a PGR se manifestar

- ainda falta a PGR se manifestar Tentativa de golpe - condenado pelo STF

- condenado pelo STF Coação à Justiça - PGR não viu prova para denunciar Bolsonaro

Gonet ainda pode denunciar Bolsonaro no inquérito das joias. O ex-presidente foi indiciado em julho pelos crimes de peculato (apropriação indevida de bem), associação criminosa e lavagem de dinheiro, por supostamente ter liderado um esquema que teria desviado o dinheiro da venda de presentes oficiais recebidos pela Presidência da República durante sua gestão. O caso ainda aguarda uma manifestação final da PGR.

Gonet também indicou que pode denunciar mais pessoas se surgirem novos fatos. Na denúncia sobre a acusação de coação à Justiça contra o deputado Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo, a PGR poupou o ex-presidente. Mas, no documento, o procurador-geral deixou em aberto a possibilidade de ele ou outro investigado vir a ser denunciado, se aparecerem fatos novos nas apurações durante o processo.

A expectativa é que STF conclua ação sobre tentativa de golpe neste ano. A corte não deseja que as discussões sobre o tema sigam durante um ano eleitoral.

Na semana passada, Dino mandou a PF abrir nova investigação contra Bolsonaro. O ministro Flávio Dino determinou a abertura de um inquérito sobre a atuação do ex-presidente durante a pandemia de covid-19. A medida foi tomada a partir de um pedido da PF para complementar as investigações feitas pela CPI da Covid, em 2021.

O caso ainda está em fase de investigação. Já os outros inquéritos citados anteriormente tiveram seus relatórios finais apresentados pela PF.