Bolsas de NY fecham em queda com techs sob pressão e sinais cautelosos do Fed

São Paulo

24/09/2025 17h28

As bolsas de Nova York estenderam as perdas da véspera e fecharam em queda nesta quarta-feira, 24, com desvalorização das ações de tecnologia em meio a preocupações com a sustentabilidade de gastos com inteligência artificial. O clima também é prejudicado pelos sinais de cautela de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em tensão com a Casa Branca.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,37%, aos 46.121,28 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em baixa de 0,28%, aos 6.637,97 pontos, enquanto o Nasdaq, por sua vez, recuou 0,33%, aos 22.497,86 pontos.

De acordo com o Deutsche Bank, a preocupação, do ponto de vista do risco de bolha da IA, é se a Nvidia (-0,82%) está agora contando com investimentos em clientes para alimentar seu crescimento de receita. Ainda em repercussão ao acordo firmado entre a fabricante de Chips e a OpenAI, o Bank of America avalia que o anúncio é uma forma da Nvidia alavancar suas margens de lucro e fluxo de caixa livre em um "volante de crescimento futuro".

Na esteira da queda da Nvidia, a Apple fechou em queda de 0,83% e a Alphabet recuou 1,80%. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quarta que o governo americano pode investir em outras empresas, além da Intel (+6,41%), em meio aos relatos de que a administração dos EUA também avalia uma participação acionária de até 10% na Lithium Americas (+95,6%). Dentre outras ações de destaque, a Freeport-McMoRan perdeu 16,95%, a Micron Technology cedeu 2,82% e o ADR da Alibaba subiu 8,22%.

Bessent, porém, afirmou ter ficado surpreso com a moderação de Powell e avaliou que o chefe do BC americano deveria ter sinalizado um corte acumulado entre 100 e 150 pontos-base (pb) para as próximas reuniões de 2025 e 2026. Para Bessent, os juros americanos ainda estão muitos restritivos e precisam baixar. Foram comentários que ajudaram a pressionar os mercados acionários ao longo do dia.

