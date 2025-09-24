Topo

Bolsas da Ásia fecham mistas, após queda em Wall Street com falas de Powell

24/09/2025 05h48

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após Wall Street cair ontem em reação a uma fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, de que os preços das ações estão "altamente valorizados".

Na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, ao novo patamar recorde de 45.630,31 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,40% em Seul, a 3.472,14 pontos, o Hang Seng avançou 1,37% em Hong Kong, a 26.518,65 pontos, e o Taiex recuou 0,19% em Taiwan, a 26.196,73 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos, de 0,83% do Xangai Composto, a 3.853,64 pontos, e de 1,56% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.505,51 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, depois de três sessões positivas. O S&P/ASX 200 registrou queda de 0,92% em Sydney, a 8.764,50 pontos.

O comportamento misto na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York recuarem de forma generalizada ontem na esteira de comentários de Powell, interrompendo uma sequência de três pregões de máximas históricas.

O presidente do Fed também adotou tom cauteloso sobre a possibilidade de novos cortes de juros, ao descrever a atual situação como "desafiadora", visto que o mercado de trabalho dos EUA vem mostrando sinais de fraqueza, ao mesmo tempo em que a inflação permanece alta.

Na semana passada, o BC americano cortou os juros básicos dos EUA em 25 pontos-base, na primeira redução das taxas este ano.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

