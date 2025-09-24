Topo

Notícias

Bessent diz que motores de aeronaves e itens químicos podem alavancar negociação EUA-China

24/09/2025 11h09

Por Andrea Shalal e Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - Motores e peças de aeronaves dos Estados Unidos, juntamente com certos produtos químicos, podem fornecer uma alavancagem importante para Washington em suas negociações com a China, disse o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, nesta quarta-feira.

Bessent afirmou ao programa "Mornings with Maria", da Fox Business Network, que minerais de terras raras da China estavam fluindo, mas os EUA continuavam seus esforços para reforçar o fornecimento de certos bens e produtos estratégicos.

"Não estamos sem alavancas do nosso lado. Temos muitos produtos dos quais eles dependem de nós", disse Bessent, listando motores e peças de aeronaves, juntamente com certos produtos químicos e plásticos, bem como insumos para o silício.

Bessent disse que o mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) de empresas era outra alavanca que os Estados Unidos poderiam usar em suas discussões com a China.

O secretário afirmou que ele e outros funcionários do governo Trump já haviam conversado com seus colegas chineses quatro vezes e que se encontrariam novamente em outubro e novembro, antes do término da pausa nas tarifas mais altas entre os países, em 10 de novembro.

"Olha, nós os abordamos com respeito mútuo. Eles são a segunda maior economia do mundo, mas os Estados Unidos deixaram claro que temos prioridades, temos interesses e vamos defendê-los."

O secretário do Tesouro disse ainda que o país estava se esforçando ao máximo para garantir um fornecimento seguro de semicondutores produzidos pelos Estados Unidos ou outros aliados próximos, reduzindo o risco, dado o domínio quase total de Taiwan neste mercado.

"O maior ponto de falha da economia mundial é que 99% dos chips de alto desempenho são produzidos em Taiwan", disse Bessent.

"Eles fazem um ótimo trabalho, têm um ecossistema maravilhoso, mas em termos de gerenciamento de risco -- não sei se são 30%, 40%, 50% das nossas necessidades --, temos que trazer de volta para os EUA ou nossos aliados, seja o Japão ou o Oriente Médio, e estamos trabalhando nisso todos os dias", disse.

(Reportagem de Andrea Shalal e Doina Chiacu)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Zelensky diz que terá prazer em indicar Trump ao Nobel se guerra acabar

STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos

Nuvem tóxica contamina casas que resistiram aos incêndios de Los Angeles

Zelenskiy diz na ONU que mundo vive corrida armamentista mais destrutiva de todos os tempos

Michelle admite que pode disputar as eleições de 2026

Arquiteto morto inovou com cidades-esponjas, estudadas pelo Brasil; entenda

Trump seguirá o dinheiro nas investigações sobre antifa, diz Bessent

Atirador mata ao menos 2 pessoas em delegacia de imigração nos EUA

Na ONU, Zelensky diz que Rússia recusa cessar-fogo e pede apoio com armas

Michelle diz a jornal inglês que vai disputar 2026 se for 'vontade de Deus'

'Você é um guerreiro', diz Macron a Lula após discurso na ONU