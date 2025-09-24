BC vende US$2 bilhões em dois leilões de linha para rolagem do vencimento de outubro

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu nesta quarta-feira um total de US$2 bilhões em dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) simultâneos para rolagem do vencimento de outubro.

No leilão de linha A, o BC vendeu US$1 bilhão com taxa de corte de 5,242000%. Foi aceita uma proposta. A data de venda de dólares pelo BC será 2 de outubro, enquanto a recompra ocorrerá em 3 de fevereiro de 2026

No leilão de linha B, o BC vendeu US$1 bilhão com taxa de corte de 5,112000%. Foram aceitas duas propostas. A data de venda de dólares pelo BC será 2 de outubro, enquanto a recompra ocorrerá em 3 de março de 2026.

(Por Fabrício de Castro)