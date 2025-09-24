Topo

Notícias

BC vende US$2 bilhões em dois leilões de linha para rolagem do vencimento de outubro

24/09/2025 10h51

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu nesta quarta-feira um total de US$2 bilhões em dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) simultâneos para rolagem do vencimento de outubro.

No leilão de linha A, o BC vendeu US$1 bilhão com taxa de corte de 5,242000%. Foi aceita uma proposta. A data de venda de dólares pelo BC será 2 de outubro, enquanto a recompra ocorrerá em 3 de fevereiro de 2026

No leilão de linha B, o BC vendeu US$1 bilhão com taxa de corte de 5,112000%. Foram aceitas duas propostas. A data de venda de dólares pelo BC será 2 de outubro, enquanto a recompra ocorrerá em 3 de março de 2026.

(Por Fabrício de Castro)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Zelensky diz que terá prazer em indicar Trump ao Nobel se guerra acabar

STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos

Nuvem tóxica contamina casas que resistiram aos incêndios de Los Angeles

Zelenskiy diz na ONU que mundo vive corrida armamentista mais destrutiva de todos os tempos

Michelle admite que pode disputar as eleições de 2026

Arquiteto morto inovou com cidades-esponjas, estudadas pelo Brasil; entenda

Trump seguirá o dinheiro nas investigações sobre antifa, diz Bessent

Atirador mata ao menos 2 pessoas em delegacia de imigração nos EUA

Na ONU, Zelensky diz que Rússia recusa cessar-fogo e pede apoio com armas

Michelle diz a jornal inglês que vai disputar 2026 se for 'vontade de Deus'

'Você é um guerreiro', diz Macron a Lula após discurso na ONU